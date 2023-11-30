高市公園內公廁不到2成！民代擔心長輩無處解放

高雄市800多處公園僅142間公頃，占比不到2成，高市議員黃秋媖上午替銀髮長輩請命，指公園沒公廁，往運動的長輩無處解放，很不方便，膀胱無力者甚至會降低去公園的意願，希望能從梓官區公園改善起，市長陳其邁表示會盡速盤點，評估增設。

高雄市目前有834處公園，公廁占比約1.7，議員黃秋媖說，接到很多長輩反映，公園沒公廁很不方便，有些長輩年紀大，可能膀胱無力，公園沒廁所，無法久待，久之可能不願到公園。

她說，若因為公園沒公廁，讓老人家留在家裡不走出去，將有礙健康，他建議市府能注意長輩們的生理需求，公園規畫時即納入公廁，方便大家使用。

市長陳其邁表示，台灣的公園使用者以長輩居多，他也認為憋尿的確不太好。過去蓋公廁，一間要花上百萬元，現在高市公廁已經模組化、標準化，會請工務局根據公園使用人、周邊是否有其他公廁等條件盤點評估。