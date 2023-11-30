旗津渡輪虧破10億！議員籲恢復票價 陳其邁：有現實考量

負責旗津與高雄市區往返渡輪交通的高雄市輪船公司，因為旗津居民免費搭乘，以及遊客優惠票價措施連年虧損，已累積超過10億元。高雄市議員李雅慧質詢，希望市府能恢復正常票價，並拓展當地觀光。市長陳其邁表示，旗津居民免費是既定政策，未來會跨局處的討論商議，努力提升遊客搭船赴旗津旅遊的意願。

今天高雄市議員李雅慧議員在市議會質詢時表示，負責高雄市區與旗津兩地渡輪交通運輸的高雄輪船公司，因為居民免費搭乘，以及遊客優惠票價關係年年虧損，累計已經超過10億元。尤其在居民免費部分一年就讓輪船公司減收8520萬元，但市府也僅補助4000萬元，根本不足，恐影響輪船公司未來營運。

李雅慧希望市府能調整票價，並多開發觀光路線，像是鮮少人搭乘的前鎮往返中洲路線，每年要虧損超過2000萬元，卻是許多船舶迷相當喜愛的路線，因為可以看到許多特種船舶以及貨櫃碼頭設施，甚至能回過頭來看市區美景。所以議員希望市府能在這條線路上多發展觀光，配合旗津一些具有寓教於樂的觀光行程，提昇遊客搭乘的意願。

長陳其邁表示，2017年時就曾經恢復過票價，當時遭到旗津居民強烈反對，深怕會影響當地觀光。再者，過去政府曾因為興建過港隧道與污水處理廠等公共建設，承諾過居民搭船免費，還有生活習慣，所以無法調整票價，是有實務上的考量。

先前有議員表示，輪船公司換新船，旗津居民卻沒得坐，陳其邁在隔天就要求輪船公司改善，平日也應有新船往返旗津。輪船公司已於27日開始，平日每天均由新船旗福二號往返旗津供通勤居民搭乘，並在周末兼做觀光渡輪。目前也已規劃新造三艘電力推動渡輪，首艘現已進入港試階段，預劃明年即可投入營運。