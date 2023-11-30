快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗津渡輪虧破10億！議員籲恢復票價 陳其邁：有現實考量

聯合報／ 記者蔡世偉王勇超／高雄即時報導
高雄輪船公司連年虧損，市議員提出恢復票價減少損失，市長陳其邁表示有現實考量。記者蔡世偉／翻攝
高雄輪船公司連年虧損，市議員提出恢復票價減少損失，市長陳其邁表示有現實考量。記者蔡世偉／翻攝

負責旗津與高雄市區往返渡輪交通的高雄市輪船公司，因為旗津居民免費搭乘，以及遊客優惠票價措施連年虧損，已累積超過10億元。高雄市議員李雅慧質詢，希望市府能恢復正常票價，並拓展當地觀光。市長陳其邁表示，旗津居民免費是既定政策，未來會跨局處的討論商議，努力提升遊客搭船赴旗津旅遊的意願。

今天高雄市議員李雅慧議員在市議會質詢時表示，負責高雄市區與旗津兩地渡輪交通運輸的高雄輪船公司，因為居民免費搭乘，以及遊客優惠票價關係年年虧損，累計已經超過10億元。尤其在居民免費部分一年就讓輪船公司減收8520萬元，但市府也僅補助4000萬元，根本不足，恐影響輪船公司未來營運。

李雅慧希望市府能調整票價，並多開發觀光路線，像是鮮少人搭乘的前鎮往返中洲路線，每年要虧損超過2000萬元，卻是許多船舶迷相當喜愛的路線，因為可以看到許多特種船舶以及貨櫃碼頭設施，甚至能回過頭來看市區美景。所以議員希望市府能在這條線路上多發展觀光，配合旗津一些具有寓教於樂的觀光行程，提昇遊客搭乘的意願。

長陳其邁表示，2017年時就曾經恢復過票價，當時遭到旗津居民強烈反對，深怕會影響當地觀光。再者，過去政府曾因為興建過港隧道與污水處理廠等公共建設，承諾過居民搭船免費，還有生活習慣，所以無法調整票價，是有實務上的考量。

先前有議員表示，輪船公司換新船，旗津居民卻沒得坐，陳其邁在隔天就要求輪船公司改善，平日也應有新船往返旗津。輪船公司已於27日開始，平日每天均由新船旗福二號往返旗津供通勤居民搭乘，並在周末兼做觀光渡輪。目前也已規劃新造三艘電力推動渡輪，首艘現已進入港試階段，預劃明年即可投入營運。

票價 高雄市 議員 陳其邁

延伸閱讀

國7路線優化微調惹議 陳其邁︰與高公局協商降地方衝擊

天團高雄開唱免租金？議員批濫用專案免費犧牲場館收益

陳其邁機車裝黃捷擋泥板 網友讚代言不輸郭富城

陳其邁公開致敬！高雄馬拉松1男倒下瀕死 2醫師跑者合力救回

相關新聞

十年磨一劍！高雄輕軌將成圓 市府預告：有精采的22.1公里

高雄輕軌成圓後對交通的衝擊備受關注，市議員何權峰今天總質詢時關切此事，高市副市長林欽榮答覆指高雄輕軌「十年磨一劍」，因應...

嘸煞煞！高雄輕軌改採月台刷卡 直擊僅半數乘客刷卡付車資

良心大考驗。高雄輕軌明年起路網成圓，元旦至明年2月26日試營運期間免費，之後採里程計費，且將撤除列車上驗票機，一律採月台...

高市公園內公廁不到2成！民代擔心長輩無處解放

高雄市800多處公園僅142間公頃，占比不到2成，高市議員黃秋媖上午替銀髮長輩請命，指公園沒公廁，往運動的長輩無處解放，...

旗津渡輪虧破10億！議員籲恢復票價 陳其邁：有現實考量

負責旗津與高雄市區往返渡輪交通的高雄市輪船公司，因為旗津居民免費搭乘，以及遊客優惠票價措施連年虧損，已累積超過10億元。...

「KFA高雄時尚大賞」人氣賞投票中 35品牌祭好康優惠

南台灣最大時尚盛事「KFA高雄時尚大賞」，入圍的10組作品正進行人氣賞票選，12月9日在高雄流行音樂中心決賽。主辦單位高...

旗津人控差別待遇 通勤只給舊船

往來高雄、旗津渡輪是地方重要交通工具，但旗津居民抱怨，每天上午9時前只有舊型小渡輪行駛，且品質不佳、甲板損壞；高雄市輪船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。