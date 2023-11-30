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十年磨一劍！高雄輕軌將成圓 市府預告：有精采的22.1公里

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄輕軌即將成圓，民代關切交通衝擊。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌即將成圓，民代關切交通衝擊。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌成圓後對交通的衝擊備受關注，市議員何權峰今天總質詢時關切此事，高市副市長林欽榮答覆指高雄輕軌「十年磨一劍」，因應輕軌成圓已啟動四項配套，會給高雄很精彩的22.1公里，並預告會有第二處龍貓隧道。

何權峰今早質詢，關切環狀輕軌將通車，大順路反已測試中，今年12 月是否就能行駛？後續包含龍德新路、陸橋打通銜民族路工程，明年是否也能期完成，此外「人本造街」一案爭取一億多元執行，明年是否也能完成，讓交通路網順暢。

高市副市長林欽榮表示，目前環狀輕軌有4大配套，首先先解除的4處禁止左轉路口，將增加到10個；其次推動龍德新路、九如到民族路之間的大昌路段兩處替代路段，約減少大順路段20%到28%車流。

人本造街部分爭取到中央1.46億元經費，將在大順路兩側共10公里人行道分段施工，預計明年8月可完成，第四項配套是設置智慧科技管理系統，將在49處易肇事路口以AI科技做交通管控。

林欽榮並預告，高雄繼龍貓隧道後，將在有一處雨豆樹隧道，共植318棵，將給高雄精彩22.1公里輕軌。輕軌一案十年磨一劍，在陳菊市長時代開拓基礎 ，陳其邁市長時期復工，會完整呈現給市民。

高雄輕軌 林欽榮 人行道

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