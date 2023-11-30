「KFA高雄時尚大賞」人氣賞投票中 35品牌祭好康優惠
南台灣最大時尚盛事「KFA高雄時尚大賞」，入圍的10組作品正進行人氣賞票選，12月9日在高雄流行音樂中心決賽。主辦單位高市府青年局表示，時尚大賞集結35家知名品牌與特色質感店家，推出「新銳時尚周」企畫，包括高雄福華、龜記茗品等品牌持券買千折百、滿200折20優惠；肯德基、必勝客也推出優惠獨享餐。
高雄市青年局長張以理表示，「高雄時尚大賞」是為激勵優秀新銳設計師在投入時尚產業前，累積參與大型競賽的經驗值，也希望優秀設計師在打敗競爭對手後得到的高額獎金，可以作為創業的第一桶金。為平衡時尚資源多集中於北部，並解決競賽止於決賽的痛點，青年局在決賽舞台後仍持續協助獲獎作品曝光，透過競賽認證機制，行銷優秀的設計人才。
「KFA高雄時尚大賞」已邁入第四屆，今年超過800位設計師投稿參賽，目前人氣賞作品票選正於Facebook粉絲專頁進行中，邀請大家投票支持最喜愛的作品，按讚留言還能再抽精美獎品。
青年局在競賽期間推出各式聯名企畫活動創造話題，將買氣帶入大高雄。12月9日決賽當天發送第三波實體優惠券，眾多品牌參與買千折百、買200折20活動。新銳時尚周也邀請線上品牌通路參與，包括面膜、按摩椅、綠金等；另外餐飲品牌也推出優惠碼套餐。限定優惠折扣及好康禮物，可點選「時尚好夥伴」和「潮時尚地圖」。
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