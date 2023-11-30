快訊

美國前國務卿季辛吉去世 享嵩壽100歲

「在地化」玩不贏中國本土品牌 台灣手搖飲在陸爆退場潮

多圖／潘瑋柏絕美婚紗照曝光 最美空姐老婆宣云甜讚「完美的美好回憶」

「KFA高雄時尚大賞」人氣賞投票中 35品牌祭好康優惠

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
KFA高雄時尚大賞人氣賞票選抽獎活動進行中，可搜尋高市青年局Facebook粉絲專頁。圖／青年局提供
KFA高雄時尚大賞人氣賞票選抽獎活動進行中，可搜尋高市青年局Facebook粉絲專頁。圖／青年局提供

南台灣最大時尚盛事「KFA高雄時尚大賞」，入圍的10組作品正進行人氣賞票選，12月9日在高雄流行音樂中心決賽。主辦單位高市府青年局表示，時尚大賞集結35家知名品牌與特色質感店家，推出「新銳時尚周」企畫，包括高雄福華、龜記茗品等品牌持券買千折百、滿200折20優惠；肯德基、必勝客也推出優惠獨享餐。

高雄市青年局長張以理表示，「高雄時尚大賞」是為激勵優秀新銳設計師在投入時尚產業前，累積參與大型競賽的經驗值，也希望優秀設計師在打敗競爭對手後得到的高額獎金，可以作為創業的第一桶金。為平衡時尚資源多集中於北部，並解決競賽止於決賽的痛點，青年局在決賽舞台後仍持續協助獲獎作品曝光，透過競賽認證機制，行銷優秀的設計人才。

「KFA高雄時尚大賞」已邁入第四屆，今年超過800位設計師投稿參賽，目前人氣賞作品票選正於Facebook粉絲專頁進行中，邀請大家投票支持最喜愛的作品，按讚留言還能再抽精美獎品。

青年局在競賽期間推出各式聯名企畫活動創造話題，將買氣帶入大高雄。12月9日決賽當天發送第三波實體優惠券，眾多品牌參與買千折百、買200折20活動。新銳時尚周也邀請線上品牌通路參與，包括面膜、按摩椅、綠金等；另外餐飲品牌也推出優惠碼套餐。限定優惠折扣及好康禮物，可點選「時尚好夥伴」和「潮時尚地圖」。

KFA高雄時尚大賞聯手眾多品牌提供優惠。圖／青年局提供
KFA高雄時尚大賞聯手眾多品牌提供優惠。圖／青年局提供

設計師 品牌

延伸閱讀

高雄洲際酒店「冬季樂園」為耶誕主題 增添浪漫氛圍

基隆壽司季剛落幕 謝國樑再辦基隆滷肉飯王者爭霸活動

大好時機！瘋搶旅遊優惠 高雄冬季國際旅展12月1日登場

前瞻預算台中僅拿到高雄五分之一 議員：台中人能忍嗎？

相關新聞

旗津人控差別待遇 通勤只給舊船

往來高雄、旗津渡輪是地方重要交通工具，但旗津居民抱怨，每天上午9時前只有舊型小渡輪行駛，且品質不佳、甲板損壞；高雄市輪船...

「KFA高雄時尚大賞」人氣賞投票中 35品牌祭好康優惠

南台灣最大時尚盛事「KFA高雄時尚大賞」，入圍的10組作品正進行人氣賞票選，12月9日在高雄流行音樂中心決賽。主辦單位高...

民宅電車線旁吊掛作業 列車驚停駛

屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁的鐵皮屋民宅，前天雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務員驚見吊臂太靠近電車線路、太危險，立即通報列車...

永恆聖母院沉浸體驗 師生驚嘆

HTC、VIVE Arts策畫的法國巴黎原創沉浸式VR體驗「永恆聖母院」，以高雄國立科學工藝博物館作為海外首站，雖然每日...

體育場演唱會頻繁 高市執行修繕計畫

高雄國家體育場今年辦多場演唱會，遭質疑市府濫用「專案免費」、犧牲場館收益引發熱議，市議員昨再指出，體育場跑道龜裂斑駁未整...

金門榮服處與大同之家為百歲人瑞慶生 壽星阿嬤笑開懷

金門大同之家目前安養的長輩有19位超過90歲，其中百歲以上的人瑞就有4位之多，金門縣榮民服務處及大同之家今天特別為百歲人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。