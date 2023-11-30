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體育場演唱會頻繁 高市執行修繕計畫

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄國家體育場跑道出現龜裂、斑駁。記者徐如宜／攝影
高雄國家體育場跑道出現龜裂、斑駁。記者徐如宜／攝影

高雄國家體育場今年辦多場演唱會，遭質疑市府濫用「專案免費」、犧牲場館收益引發熱議，市議員昨再指出，體育場跑道龜裂斑駁未整修，有損高雄顏面，市府應有具體作為；市長陳其邁表示，相關局處勘察場館後列出短、中、長期計畫，編列預算進行，運發局指有燈光節能、跑道整修等多計畫待執行。

市議員李雅芬表示，歡迎各團體到高雄辦演唱會，活動無可避免造成部分場地毀損，市府不能無視；另住宿哄抬問題也要解決，否則會影響外縣市遊客來高雄旅遊意願。

地方居民指出，高雄國家體育場2009年完工，通過國際田徑總會一級認證，跑道、場地用這麼多年，而今跑道龜裂、斑駁，這樣的品質說是「國家級」會讓人臉紅。

陳其邁表示，高雄國家體育場常態性活動多，以全台相似條件比較，是最好的場地，人流數可達5萬5千人，國際天團對演出場地也有要求，例如友善廁所、環保永續等，也會回饋高雄一些意見，若造成場地毀損應依合約處理，已與文化局、運發局開會，依計畫編預算進行。

運發局長侯尊堯表示，目前包括世運主場館燈光節能、排水給水管線整修、跑道整修、人行及道路鋪面改善、機電設備更新計畫，但「穿著衣服改衣服比較困難」，最大挑戰是如何在眾多活動中安排修繕計畫。

體育 陳其邁

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