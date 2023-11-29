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立院考察澎湖重症醫療 地方爭取長照與腫瘤中心

中央社／ 澎湖縣29日電

立法院社會福利及衛生環境委員會關心澎湖離島重症醫療，今天實地考察部立澎湖醫院與三總澎湖分院，2院分別爭取長照大樓與腫瘤中心，立委楊曜也要求衛福部補足心血管診療中心人力。

立院社福及衛生環境委員會召委邱泰源、民進黨籍立委吳玉琴、楊曜及國民黨籍立委溫玉霞等人，今天在衛福部長薛瑞元、醫管會執行長林慶豐、澎湖縣衛生局長陳淑娟等人陪同下，到部立澎湖醫院與三總澎湖分院考察。

澎湖醫院長匡勝捷表示，澎湖醫院計畫興建長照大樓，為地下1層地上8層的長照大樓，但隨著物價波動與人力等，由原本的新台幣9億7000多萬元，修正提高至15億7800多萬元，目前已送國發會審議中，期盼早日通過，預計最快在民國117年完工。

澎湖醫院自102年設置的心導管室，今年11月增設「介入治療暨血管攝影X光機」。醫師陳賢生等醫療團隊，10年來共執行1662例心血管患者，其中有223例是立即執行，但醫療團隊人力不足，1年365天全年無休，非常辛苦，楊曜當場要求衛福部在明年7月前補足醫護人力，讓團隊有替代醫護人力。

三總澎湖分院長胡曉峯爭取增加公費醫護人力員額，以提升離島醫療品質。新設的腫瘤中心工程，總工程費2億元，可望在明年動工，並爭取中心醫療設備，盼讓民眾在地醫療獲得保障，享有本島醫療水平服務，達到病人不動的目標。

澎湖縣 衛生局 長照

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