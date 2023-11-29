金門榮服處與大同之家為百歲人瑞慶生 壽星阿嬤笑開懷

金門大同之家目前安養的長輩有19位超過90歲，其中百歲以上的人瑞就有4位之多，金門縣榮民服務處及大同之家今天特別為百歲人瑞李許瓊華阿嬤舉辦慶生會，邀請院內的長輩們一起齊唱生日歌，為阿嬤祝壽，讓阿嬤開心極了，直說「真歡喜」。

這項溫馨的慶生會今天在大同之家二樓禮堂熱鬧展開，包括金馬聯合服務中心執行長楊上德、金城鎮公所主秘許世丞、金城鎮民代表主席郭永隆、金城鎮西門里長楊雨川、榮服處副處長彭致和、大同之家安老組長楊忠樞等人，都特別到場向李許阿嬤祝壽。

難得李許阿嬤成為「最佳女主角」，她的子女們也特別提前為媽媽梳妝打扮一番，不少人都稱讚李許阿嬤「金水、金肖年」，讓阿嬤開心的笑呵呵，不斷說「真歹勢」。

榮服處副處長彭致和則是代表輔導會主任委員馮世寬送上金壽桃一座與總統府、行政院壽屏各一禎，並代為贈送社團法人中華佛教善緣慈善會百歲人瑞祝壽金，與阿嬤的子女們及到場貴賓一起聯袂祝賀她健康長壽、福樂綿綿。此外，楊雨川也特別準備紅包，慶祝阿嬤的百歲生辰。

民國13年出生的李許瓊華阿嬤，年輕時是一位裁縫師傅，不論是宮廟長老的長袍馬褂，或是旗袍，精細的手工頗獲顧客的稱讚，客源絡繹不絕，她同時也是金馬自衛隊隊員，年輕時經歷過那段戰爭動盪的時代，諸如兒時遭逢日軍佔領金門、抗戰勝利後又因國共內戰，緊接著遇上古寧頭戰役、八二三砲戰等戰役，與居住在金門的大多數自衛隊榮民一樣，他們的人生都走過金門最貧困、戰火最盛的時刻。