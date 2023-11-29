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屏東田間紅豆未結莢農友傻眼 立委參選人籲納入農業天災保險

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供

屏東縣是紅豆最大產區，萬丹、新園紅豆農民向民進黨屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維和縣府農業處、新園鄉公所、農會到會勘；徐富癸表示會督促農政單位儘快啟動天然災害救助專案機制，並建議紅豆納入農業天災保險

徐富癸說，萬丹是全國紅豆最大產地，周邊的新園、崁頂、南州及東港是大糧倉，新園鄉也種了超過500公頃紅豆，12月正是準備採收的時候，但農民就算用心栽種、照顧，卻遇到天候因素，讓枯萎未結莢，有苦難言，相關單位應該重視氣候變遷議題，並研商解決方案。

他說，極端氣候對農作物的影響越來越大，中央、地方農政單位應儘速和保險公司商討，研議能夠因應極端氣候、合理順應情勢的的紅豆保險，讓農民有更多保障，他也會持續為農民朋友爭取權益，讓農民的辛勞得到應有的收穫。

徐富癸提醒農友，務必先將農損狀況拍照存證 ，彙整給鄉鎮公所，團隊也會督促農政單位儘快啟動天然災害救助專案機制，屆時請農民朋友留意申請時間，以免損失自身權益，後續若有相關進度會再做公告。縣府農業處說，近日將請農改場專家調查紅豆歉欠原因，若和氣候異常有關，將啟動天災救助專案機制。

屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供
屏東縣萬丹、新園紅豆農民向屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結莢，無法收成，徐今天偕縣議員許展維到場會勘。圖／徐富癸競總提供

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