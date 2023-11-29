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2023下酒祭12/2起高流登場 體驗沖繩道地美食、文化

中央社／ 高雄29日電

高雄流行音樂中心12月2日、3日舉辦年末跨國市集「下酒祭」，結合音樂、啤酒、下酒菜，攜手日本沖繩縣，邀請5組沖繩音樂表演歌手及樂團獻唱，還有53組攤友將沖繩體驗搬到高雄。

集結沖繩特有的美食佳餚，規劃各式體驗工作坊，如百年工藝琉球紅型染及傳統服飾琉裝拍照區，共計53組攤友熱血支持，將原裝沖繩體驗搬到高雄；12月2日至3日下午3點在高流戶外海風廣場，將打造最道地的音樂慶典，邀請民眾在暖冬下一起感受沖繩的精神活力。

高流董事長、高市府文化局長王文翠表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，出國旅遊熱潮爆發，根據社群媒體LINE旅遊觀察，沖繩更是最受國人喜愛的前5大城市之一。

高流表示，今年邁向第二屆的「下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜ft.日本沖繩縣」，是繼去年疫情解封後，台日兩地聯手打造專屬南方冬日的音樂主題慶典，廣邀沖繩的物產職人來台交流，為音樂展演增添更多元且豐富的面向。

高流執行長丁度嵐表示，兩天活動邀請到歌手李英宏、馬念先、瑪莉咬凱利及高雄在地樂團孩子王、老貓偵探社；還有來自日本的超人氣新樂團BubbleBaby、以華麗搖滾打造專屬音樂風格的JUON、活躍於日本大型音樂祭的「奢る舞けん茜」等樂團。

今年也邀請沖繩各式職人開設工作坊，像是傳承至今已500年的傳統工藝「琉球紅型染」（びんがた）、被視為琉球族女性成人儀式的ハジチ手臂彩繪、最具沖繩風味的三線琴體驗外，更準備了沖繩傳統服裝－琉裝（ウチナースガイ），以及12月3日單日限定的沖繩國寶「山原水雞」動物裝體驗，讓民眾體驗沖繩風土民情。

沖繩 日本 樂團

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