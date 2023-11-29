新渡輪只載觀光客...旗津居民怨通勤搭老舊渡輪：旗津人的命不值錢？

高雄輪船公司的渡輪載客往返旗津、鼓山，但近來旗津居民抱怨，輪船公司已有新船，卻只載觀光客，旗津居民通勤上、下班只能擠在舊船，而且舊船的甲板木板損壞，釘子掉了，騎車壓過去都翹起來，「旗津人的命就那麼不值錢嗎？」高雄市輪船公司總經理龍李坤說，會在歲修期間修復損壞的甲板，從上周已開始在尖峰時間調度新渡輪載運通勤旅客。

旗津區的居民在臉書地區社團發文詢問鄉親：「早上9點前還有誰坐旗津往鼓山渡輪船，有發現船上甲板的木板多處損壞嗎？」並表示輪船公司每天早上9點前只開舊船，甲板又損壞，早上要搭渡輪上下班的那些人都不重要嗎？有新船不開，虧損又要怪罪旗津民眾，「渡輪站都沒發現？還是故意？」

這則貼文引起旗津居民熱議，有鄉親回文說：「非常離譜沒人發現！」也有鄉親留言：「我也有坐船，木板都翹起來！」、「對啊！早就發現了，想看看船公司到底甚麼時候會修理！」

高雄市議員簡煥宗說，當初在陳菊當高雄市長的時代，他就曾提出質詢，希望渡輪能夠汰舊換新，但沒想到這旗福一號、旗福二號兩艘新的電動渡輪打造完成後，輪船公司卻拿來做觀光；他在旗津設有服務處，助理每天通勤，或他跑攤也會做到渡輪，去發現輪船公司還是用老舊的渡輪來做為運輸的載具，「實在很不理想！」

簡煥宗表示，旗津居民長期忍受通勤不便利的痛苦，新的電動渡輪原本是要為了服務高雄市民往來旗津、鼓山的交通需求而打造，結果新船造好了，卻還要旗津居民忍受老舊柴油渡輪的柴油味，「實在說不過去！」

簡煥宗11月21日在議會總質詢提出質疑，輪船公司將新船旗福一號、旗福二號投入觀光航線，純粹利益考量，罔顧旗津人權益。簡煥宗指出，第一次市政總質詢時，旗福一號損壞已閒置2年，輪船公司回覆正進行耐航測試，將盡速投入營運，等到的卻是2艘新船皆投入觀光航線，輪船公司曾承諾僅1艘新船投入觀光，但旗津往來通勤依舊是搭舊船。

高雄市長陳其邁市長說，不應忘記旗津居民才是主要的通勤族，平日應讓新船投入通勤使用，將檢討路線與班表，讓旗津人有新船坐。

高雄市輪船公司總經理龍李坤表示，民眾反映甲板受損的是快樂輪，因為甲板是露天的，平常會有雨水、海鹽，加上機車騎進來，導致年久超限損壞，輪船公司已經檢討並會在歲修期間修復。

龍李坤說，目前載客的渡輪有8艘，旗鼓一號、及旗鼓二號都可載運170人，另外旗福一號、旗福二號、健康輪、快樂輪、幸福輪大約可載運140人至150人左右；旗福一號、旗福二號是新船，公司有經營的考量，才會用來載客兼做觀光渡輪。