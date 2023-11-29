呼籲上市櫃公司設勞工董事！郭倍宏提工會5大權益訴求

勞工團體本週末將舉辦「勞動權益大遊行」，高雄立委參選人郭倍宏今日邀集多位工會代表開座談會，提出5大訴求，包括上市櫃公司要設勞工董事席次，雇主提撥勞退提高至7%起跳，提供勞動健檢師諮詢服務、不當勞動行為裁決委員會設立南部中心、勞動部遷移高雄，和支持警消自組工會。

中鋼集團工會理事長林明賢表示，上市櫃公司設勞工董事為基層發聲是產業民主的一環，讓勞工的意見與聲音進入董事會，更有助於勞資關係的溝通；中冠資訊工會理事長黃珮修說，勞基法修改後有舊制與新制之分，如今比對下來，舊制的提撥相當於15%，新制的提撥其實還有9%的空間可以爭取，他認為至少7%，其實提高至8%、9%更合理。

前市議員林于凱提出不當勞動行為裁決委員會應設立南部中心，他說每每聽到勞工朋友遇及不當勞動行為事件時，只要提出申訴，就必需舟車勞頓地跑到台北，有時一耗就是一天，導致許多勞工朋友只好「息事寧人」。 對此，中華電信台灣南區分公司企業工會理事長許福利也認同表示，行政院都設有北、中、南、東部的辦公室，為何「不當勞動行為裁決委員會」不能比照辦理？