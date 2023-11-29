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新象山獅子會金門公益之旅 捐助8萬關懷家扶弱勢家庭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國際獅子會300A1區台北市新象山獅子會今天跨海到金門展開公益之旅，楊肅謙主委(左四)致贈成員感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
國際獅子會300A1區台北市新象山獅子會今天跨海到金門展開公益之旅，楊肅謙主委(左四)致贈成員感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

國際獅子會300A1區台北市新象山獅子會今天跨海到金門展開三天兩夜的公益之旅，一行人在新象山獅子會會長陳有昇的帶領下，前往金門家扶中心進行社會服務活動，關懷金門地區的弱勢兒童和家庭，成員共捐出8萬多元，並由前中正國小校長陳坤乾贈送墨寶一幅，表達對家扶中心扶幼工作的支持和肯定。

此次跨海的慈善活動，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙代表，接受獅兄和獅姐們的愛心，並獻上誠摯的感激之意；陳有昇表示，就讀金門高中畢業後，就從家鄉陳坑隻身前往台灣，投筆從戎就讀軍官學校，並曾任職於成功嶺政戰主任，一生報效國家。所謂在營是良兵、在鄉是良民，解甲歸田後在首都台北市成立不動產開發公司，經常呼朋引伴結伴來金門旅遊參訪，並對家鄉弱勢群族給予關懷和協助。

楊肅謙說，最近天氣越來越冷，來自台灣本島的新象山獅子會友，跨海帶來愛心與溫暖，溫暖著家扶中心弱勢兒童的心靈，感受到社會的關懷與問候。楊肅謙也表示，陳有昇是金門子弟，但從不忘家鄉土地，陳有昇也是今年金門家扶中心連續25年的助養人，對家扶兒童的幫助持續不斷令人敬佩。

此次的成員中，早年曾在中正國小服務，擔任12年校長的陳坤乾，在此次公益之行時，贈送個人親筆落款的書法墨寶一幀，藉以表達對家扶中心扶幼工作上的努力和成果的認同，由楊肅謙代表家扶中心接受，預計將裝框懸掛在中心的大廳，除供作觀賞之外，也做為鼓勵家扶社工，成為工作服務的標竿。

家扶中心主任李桂平表示，此次台北市新象山獅子會的公益之舉，將愛心關懷付之行動，特別表達感謝之意，同時也感謝其他共同捐助慈善懷活動的獅子會，以及同行的各屆會長和獅友們。

曾在中正國小擔任12年校長的陳坤乾（左五），此次也贈送書法墨寶一幀，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙代表接受，藉以表達對家扶中心扶幼工作成果的認同。記者蔡家蓁／攝影
曾在中正國小擔任12年校長的陳坤乾（左五），此次也贈送書法墨寶一幀，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙代表接受，藉以表達對家扶中心扶幼工作成果的認同。記者蔡家蓁／攝影
國際獅子會300A1區台北市新象山獅子會今天跨海到金門展開公益之旅，由新象山獅子會會長陳有昇（左）代表致贈慰問金，由家扶中心扶幼主委楊肅謙(右)代表接受。記者蔡家蓁／攝影
國際獅子會300A1區台北市新象山獅子會今天跨海到金門展開公益之旅，由新象山獅子會會長陳有昇（左）代表致贈慰問金，由家扶中心扶幼主委楊肅謙(右)代表接受。記者蔡家蓁／攝影

獅子會 金門 家扶中心

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