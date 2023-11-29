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演唱會經濟影響場館毀損 高市府列修繕短中長期計畫
高雄市議會今天進行市政總質詢，市議員李雅芬指高雄市拚演唱會經濟，要注意場地毀損、住宿哄抬等問題；民眾也指出高雄國家體育場（世運主場館）跑道都龜裂斑駁，有損高雄顏面。高雄市長陳其邁表示，請運發局、文化局勘察場館有哪些需要改善的部分，列出完整的短、中、長期計畫，再編列預算進行。
李雅芬表示，歡迎演唱會來高雄，但大型演唱會無可避免會造成場地的一些毀損，市府不能無視，應拿出具體改善作為；另外住宿哄抬問題也要解決，否則會影響民眾來高雄旅遊意願。
民眾反映，2009年完工的世運主場館是高雄人的驕傲，還通過國際田徑總會（IAAF）一級認證，跑道、場地用了這麼多年，現在都出現龜裂斑駁，說是「國家級」會讓人覺得臉紅。
陳其邁表示，高雄國家體育場常態性每年都有很多活動，像富邦馬拉松等，是舉辦演唱會與大型賽事的重要場館。從台灣相似條件的各場地來看，這裡是最好的場地，人流數可到達5萬5千人。國際天團對演出場地有其要求，例如友善廁所、是否環保永續等，天團來之後，也會回饋高雄一些意見。若造成場地毀損，應依合約內容處理。
運發局長侯尊堯指出，高雄國家體育場每年的場館營運經費是3千萬元。李雅芬認為對一座國家體育場規模來說並不夠。陳其邁表示，有與文化局、運發局開過會，看運動場館有哪些需要改善的部分，列出完整的短、中、長期計畫，再編列預算進行。
侯尊堯表示，目前整理中的包括世運主場館燈光節能計畫、排水給水管線整修計畫、跑道整修計畫、人行及道路鋪面改善計畫、機電設備更新計畫。「穿著衣服改衣服是困難的事。」市府最大的的挑戰是如何在眾多活動中，安排各項修繕計劃，修繕的範圍也會牽涉經費。
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