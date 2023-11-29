金門縣金湖市區路邊停車 明年1月啟動收費

金湖市區停車全面收費！ 為了改善金門縣金湖市區路邊停車周轉與使用效率，金門觀光處今天表示，金湖市區的「林森路」、「復興路」與「中正路」，合計108格，將自今年12月1日起宣導，並自明年1月1日正式收費，希望逐步營造優質停車環境。

金湖市區收費路段圖表，將從明年1月開始收費。圖／縣府提供

縣府表示，會考慮收費，主要是金湖鎮公所於今年1月5日函文縣府建議將金湖鎮市區路邊停車納入收費機制，另金門縣議會在5月4日第八屆第1次定期會縣政總質詢時，也有議員針對此質詢，縣府為持續改善停車問題，回應民眾、民代之地方民意，金湖路邊停車收費已於9月完成招標程序，並經並在本月辦理「金湖鎮路邊停車收費啟動說明會」。

據了解，位於金湖籃球場旁舊市場53格，考量早市、晚餐時間的市場需求，收費時間為每日上午7點至19點林森路25格及台灣銀行前30格，收費時間為每日上午8點至19點，收費費率亦與金城市區一致，以半小時計費，超過半小時以1小時計，並採累進費率，第一小時每30分鐘15元，第二小時每30分鐘20元，二小時以上，每30分鐘25元；當日當次最高240元，更換車格後重新計費；身障車格6格，前4小時免費，之後比照小客車收費；小型客貨兩用卸貨車格，前半小時免費，之後比照小客車收費。

金湖地區也要展開停車收費，並制訂累計收費圖表。圖／縣府提供

因應收費機制啟動，縣府也研議相關配套措施，目前金湖車站旁的路外停車場105格停車位，前1小時免費，計日計次20元，採月租與計日計次併行；黃海路、自強路、復興路一段三處路側約100格、金湖鎮公所後方200格仍免費停車，並規劃增設太湖路二段路邊小型車25格、機車12格，以及新市公園旁約10格，同時研議於太湖路二段北側規新闢的停車空間，希望逐步落實使用者付費，提升停車周轉率，減少車輛久置，讓有限空間有效運用，有需求的民眾請多加利用。