設備及管線檢修 高雄3區及4工業區12月6日停水

因設備及管線檢修，旗津、小港、前鎮區等，以及臨海、大發、林園工業區、和發產業園區大發基地等，將自12月6日上午8時30分至12月7日上午4時30分停水，影響5.9萬戶。

台水公司七區處今天發布新聞稿表示，因「鳳山淨水場高低壓設備檢驗」及「小港區東林路1500mm管線維修」，12月6日至7日將停水10.5小時至20小時，民眾提前儲水備用。

七區處指出，屆時工地周邊將交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

停水區域包括工業用水及民生用水，工業部分包括臨海工業區停水20小時、大發工業區、林園工業區及和發產業園區大發基地停水10.5小時。

另外，民生用水停水區域包括旗津全區，12月6日上午8時30分至晚上8時30分，預計影響供水12小時。

小港區包括港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、鳳宮里、順苓里（沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域）、正苓里（沿海路以東、大鵬路以西、宏平路以南、康莊路以北包圍區域）、二苓里（沿海路以西區域）、店鎮里（沿海路以西區域），預計影響供水10.5小時。

前鎮區包括鎮北里、振興里、建隆里、忠純里、興邦里、鎮中里、前鎮里、鎮榮里、鎮昌里、鎮海里、平等里、鎮陽里、鎮東里、明孝里、草衙里、明義里、平昌里、信德里、興仁里、興化里、信義里、明道里、明禮里、仁愛里、德昌里、明正里；將於12月6日上午8時30分至晚上7時，預計影響供水10.5小時。