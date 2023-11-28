荖葉入菜遭罰6萬元 遭質疑如何顧及地方創生產業權益？

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣一名林姓廚師因刊登「荖葉香腸」販售廣告遭檢舉，依違反食安法開罰6萬元。議員許展維質疑，「如何顧及地方創生產業的權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送至檢，盼能通過認證。記者張已亷／攝影
屏東縣一名林姓廚師因刊登「荖葉香腸」販售廣告遭檢舉，依違反食安法開罰6萬元。議員許展維質疑，「如何顧及地方創生產業的權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送至檢，盼能通過認證。記者張已亷／攝影

屏東一名林姓廚師在香腸中加入荖葉提味，將自創的「荖葉香腸」刊登販售，遭人於8月檢舉使用「非傳統性食品原料」的荖葉入菜，遭衛福部依違反食安法開罰6萬元，林男找上議員許展維訴苦；許展維質疑，「如此認定，要如何顧及地方創生產業權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送檢，盼能通過認證。

議員許展維今天拿著月桃葉、艾草、荖葉等植物到議事廳，他質疑，「屏東作為農業大縣，青草植物為什麼不能做為傳統食材？」而從事荖葉相關產業人口約50萬多人，業者為求產業轉型，嘗試將荖葉入菜，卻因衛福部認定荖葉是非安全食材，遭罰6萬元，「如何顧及地方創生產業的權益？」

他認為，產業轉型過程中，如何協助產業發展非常重要，「不是一味的裁罰，應以輔導代替處罰」。

衛生局長張秀君表示，現行的美國食品藥物管理局（FDA）法規中，荖葉目前不屬於安全認證食材，再參考其他縣市針對荖葉施行的相關檢測報告，顯示荖葉農藥超標有食安疑慮，另農業部的研究指出，荖葉可能影響男性精蟲，「但產業需要被支持，過去不行，不代表現在不行」。

她說，目前已和農試所討論，將彙整相關研究，做食材藥理試驗，最快會在明年提出基礎報告，再送FDA檢驗，並建請中央跨部會協助，樂見產業在未來能有好的發展。

屏東縣一名林姓廚師因刊登「荖葉香腸」販售廣告遭檢舉，依違反食安法開罰6萬元。議員許展維質疑，「如何顧及地方創生產業的權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送至檢，盼能通過認證。圖為香腸示意圖。本報資料照
屏東縣一名林姓廚師因刊登「荖葉香腸」販售廣告遭檢舉，依違反食安法開罰6萬元。議員許展維質疑，「如何顧及地方創生產業的權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送至檢，盼能通過認證。圖為香腸示意圖。本報資料照
屏東縣一名林姓廚師因刊登「荖葉香腸」販售廣告遭檢舉，依違反食安法開罰6萬元。議員許展維質疑，「如何顧及地方創生產業的權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送至檢，盼能通過認證。記者張已亷／攝影
屏東縣一名林姓廚師因刊登「荖葉香腸」販售廣告遭檢舉，依違反食安法開罰6萬元。議員許展維質疑，「如何顧及地方創生產業的權益？」對此，衛生局長張秀君表示，已與相關單位做試驗，會將研究報告送至檢，盼能通過認證。記者張已亷／攝影

食材 衛生局 屏東

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