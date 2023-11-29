恆春鎮 稚內市 台日城鄉交流締盟

台灣最南端的恆春鎮透過台灣駐日札幌辦事處媒合，昨與日本最北端的稚內市，以網路視訊隔空簽署友好交流協定，並邀請駐日代表謝長廷線上見證，札幌辦事處處長粘信士也到場協助簽約；這次締盟為札幌辦事處近2年來，推動的第12對台日友好城鄉連結。

粘信士去年11月拜會稚內市，與日台親善協會座談時突發靈感，提出台灣最南端的恆春鎮，可與日本最北端的稚內市，簽署台日友好交流協定，經札幌辦事處推動，成功媒合兩地簽約。

謝長廷說，締盟台日兩城鄉，在地理位置上具有創意，稚內市在日本最北端，恆春在台灣最南端，城鄉地理條件類似、歷史悠久、物產豐富，在觀光方面尤具發展潛力，希望透過共通點，創造經濟互惠友好關係。

恆春鎮長尤史經說，稚內市不僅是座歷史悠久的貿易城市，也是海濱城市，擁有水產和畜產自有品牌，透過品牌推廣，提高吸引力，振興當地的經濟和產業，此外，稚內市更努力成為日本第一個引入再生能源城市。

尤史經說，雙方將從觀光交流互訪為起點，再擴展至漁業、乳牛養殖與經濟、文化等各領域交流，透過實際訪問，強化二座城市間的情感、合作機會。