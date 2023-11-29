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演唱會場租0元、門票沒抽成 高市府挨批

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄今年演唱會經濟爆發，國家體育場就辦了8場演唱會，助攻地方觀光。藍營議員昨質疑演唱會經濟風光背後，市府濫用「專案免費」犧牲場館收益，場租、門票收入抽成竟都是0元，建議訂定門票抽成上限如實收費。市長陳其邁說，減免租金是誘因之一，要看為地方帶來的整體經濟效益。

市議員白喬茵昨質詢表示，為何高雄是天團的首選？她發現高雄吸引天團的武功祕笈，其實是「高雄市政府統統不收錢」。以2023年國家體育場8場演唱會為例，高市府的場租及門票收入抽成都是0元。白計算，若依國家體育場收費準則，推估COLDPLAY演唱會的場地費是70萬元，3%的門票抽成，一場可抽到1500萬元，但這些錢市府統統免了。

白喬茵質疑，高市府11月修改高雄國家體育場使用管理規則，市府或主管機關專案核准者可免收場地費，修法後的COLDPLAY、紅髮艾德，都屬專案未收取租金及門票抽成；但修法前的五月天、BLACKPINK，為何也都未收取租金及門票抽成？

陳其邁說，場館租金及娛樂稅減免，是扶植文化創意產業，市府認為天團可促進地方產業收入，經濟效益遠比場租、門票抽成更多，減免屬於行政裁量權，市府可做決定。高市法制局也指專案核准免收相關費用，並無不妥。

白喬茵舉例台北小巨蛋，平均每年場館收入超過20億元，反觀高雄國家體育場112年度收入預算600萬、支出預算3千萬；112年度截至10月底收入，場地使用費為16萬7160元。場地收入僅支出預算的2%，顯然不合理。她建議國家體育場可比照高雄巨蛋，訂定抽成上限，對市府也不無小補。

體育 演唱會

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