屏檢舉交通違規暴增 10個月逾8萬件

屏東交通檢舉量暴增，警方統計今年截至10月，民眾檢舉交通違規總計8萬7千餘件，較去年同期增加2萬7千餘件，遭檢舉樣態以「未依規定使用燈光」為大宗、其次是「違規停車」，違規檢舉熱區以屏東市建國路段最多。

警方研判現在「具正義感人士」多，用路人勿貪圖方便而違規。

警方指出，今年1月至10月檢舉違規態樣前5名為，「未依規定使用燈光」1萬8597件，「違規停車」1萬7521件，「不依標誌標線號誌指示行駛」1萬2665件，「闖紅燈」1萬2132件，「未戴安全帽」9088件。

其他常見違規還有，不依標誌標線號誌轉彎或變換車道、逆向行駛、違規超車、多車道未依規定駕車、車輛不停讓行人。

另外，10大檢舉熱點路段分別為，屏東市建國路、台1線、東港鎮中正路、屏東市自由路、潮州鎮新生路、屏東市瑞光路、潮州鎮延平路、屏東市廣東路、屏東市民生路，及台88快速道路。

警方表示，研判因行車記錄器與手機照相功能普及、畫面清晰，能清楚拍下違規事項及車牌，告發事實愈趨明確，加上現在「具正義感人士多」，造成檢舉案件暴增。

警方說明，受理檢舉案後，依民眾提供資料及裁罰細則規定，審視個案具體事實後才認定，呼籲用路人遵守交通法令，切勿貪圖方便、冒險違規。