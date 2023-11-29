聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏檢舉交通違規暴增 10個月逾8萬件

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東交通檢舉量暴增，警方統計今年截至10月，民眾檢舉交通違規總計8萬7千餘件，較去年同期增加2萬7千餘件，遭檢舉樣態以「未依規定使用燈光」為大宗、其次是「違規停車」，違規檢舉熱區以屏東市建國路段最多。

警方研判現在「具正義感人士」多，用路人勿貪圖方便而違規。

警方指出，今年1月至10月檢舉違規態樣前5名為，「未依規定使用燈光」1萬8597件，「違規停車」1萬7521件，「不依標誌標線號誌指示行駛」1萬2665件，「闖紅燈」1萬2132件，「未戴安全帽」9088件。

其他常見違規還有，不依標誌標線號誌轉彎或變換車道、逆向行駛、違規超車、多車道未依規定駕車、車輛不停讓行人。

另外，10大檢舉熱點路段分別為，屏東市建國路、台1線、東港鎮中正路、屏東市自由路、潮州鎮新生路、屏東市瑞光路、潮州鎮延平路、屏東市廣東路、屏東市民生路，及台88快速道路。

警方表示，研判因行車記錄器與手機照相功能普及、畫面清晰，能清楚拍下違規事項及車牌，告發事實愈趨明確，加上現在「具正義感人士多」，造成檢舉案件暴增。

警方說明，受理檢舉案後，依民眾提供資料及裁罰細則規定，審視個案具體事實後才認定，呼籲用路人遵守交通法令，切勿貪圖方便、冒險違規。

屏東 標誌 車道

延伸閱讀

大甲鎮瀾宮迎重修慶成建醮王船 大甲媽12月1日首度南巡屏東遶境3天

屏東檢舉交通違規案暴增8萬件 「未依規定使用燈光」最多

影／屏東市驚傳氣爆幸無人傷 疑地下室電線走火引燃漆罐

遇行人闖紅燈過馬路到底要不要讓？兩騎士起爭執 屏警給答案

相關新聞

屏檢舉交通違規暴增 10個月逾8萬件

屏東交通檢舉量暴增，警方統計今年截至10月，民眾檢舉交通違規總計8萬7千餘件，較去年同期增加2萬7千餘件，遭檢舉樣態以「...

演唱會場租0元、門票沒抽成 高市府挨批

高雄今年演唱會經濟爆發，國家體育場就辦了8場演唱會，助攻地方觀光。藍營議員昨質疑演唱會經濟風光背後，市府濫用「專案免費」...

恆春鎮 稚內市 台日城鄉交流締盟

台灣最南端的恆春鎮透過台灣駐日札幌辦事處媒合，昨與日本最北端的稚內市，以網路視訊隔空簽署友好交流協定，並邀請駐日代表謝長...

國7微調惹議 陳其邁：會聽地方心聲

國7優化調整路線引發徵收、拆遷爭議，高雄市議員黃天煌昨日總質詢時要求，市府應重視地方心聲、扮演溝通橋梁，協助居民向高公局...

荖葉入菜遭罰6萬元 遭質疑如何顧及地方創生產業權益？

屏東一名林姓廚師在香腸中加入荖葉提味，將自創的「荖葉香腸」刊登販售，遭人於8月檢舉使用「非傳統性食品原料」的荖葉入菜，遭...

3.4億一注獨得 鳳山彩券行「開5年首開頭獎」放炮狂賀

大樂透累積3.4億今晚開獎一注獨得，獎落高雄鳳山區光遠路的「金雞彩券行」，彩券行一得知開出頭獎，馬上興奮地張貼紅紙寫「狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。