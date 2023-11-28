牽起跨越千里的台日情緣 台灣最南恆春與日本最北稚內線上締盟

在台灣駐日札幌辦事處媒合下，地理位置在日本最北端的稚內市與台灣最南端的恆春鎮，今天透過網路視訊由市長工藤廣與鎮長尤史經隔空簽署友好交流協定，特別邀請駐日代表謝長廷線上見證，札幌辦事處處長粘信士也前往現場協助簽約事宜；這次締盟為札幌辦事處近二年來，推動的第12對台日友好城鄉連結。

今天的台日簽訂友好交流協定，是因去年11月，粘信士拜會稚內市並與日台親善協會座談時獲得的靈感，隨後經札幌辦事處的推動，成功媒合兩地簽約，簽約儀式簡單隆重；謝長廷說，締盟台日兩城鄉在地理位置方面上具有創意，一個在日本最北端，另個在台灣最南端，兩城鄉地理條件類似，歷史悠久，物產豐富，在觀光方面尤具有發展潛力，希望透過共通點，創造經濟互惠友好關係。

尤史經說，稚內市不僅是一個歷史悠久的貿易城市，更是一座海濱城市，特別值得一提是成功認證水產和畜產成立稚內市的自有品牌，透過食品品牌的推廣，提高吸引力，振興當地的經濟和產業，此外，為保護這豐富的環境並將其傳遞給下一代，稚內市更努力成為日本第一個引入再生能源的城市。

尤史經盼藉由此次獨特的南北相映交流協定，未來雙方將從觀光方面交流互訪為起點，再擴展至漁業、乳牛養殖與經濟、文化等各個領域的交流，透過每年實際訪問，強化兩座城市間的情感及合作交流希望，共同推動台日雙邊的繁榮和發展邁進。工藤市長肯定日本最北城市能和台灣最南城鄉友好連結，認為特別有意義，期待兩城鄉彼此珍惜緣份，今後加深相互理解，發展友好關係，更期待不久能造訪恆春鎮。