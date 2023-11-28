雙心石滬因颱風受損 老師傅趕在風浪稍歇修護

澎湖著名的七美「雙心石滬」，今年先後遭杜蘇芮與海葵颱風重擊受損，澎湖縣政府文化局委請吉貝石滬的修護工班，老師傅趕在風浪稍歇前往修護，讓美麗的雙心石滬再現。

澎湖七美鄉長呂啟俊表示，雙心石滬爪子尾部分的滬腳，今年3月間曾因東北季風與風浪襲擊，導致滬牆有近4公尺塌陷毀損，文化局6月委請石滬修護老師傅謝銘受率吉貝修護石滬工班前往修護。

不料，又碰上7月的杜蘇芮與8月海葵颱風接連來襲，導致2處滬牆受損嚴重，文化局趕在風浪稍歇之際，再度委請謝銘受率工班，利用潮汐日夜趕工，可望趕在今明2天完成。

謝銘受表示，石滬最怕颱風，颱風的湧浪與東北風不同，東北季風的湧浪是順勢行，但颱風湧是會倒轉、會倒拖，所以滬牆比較會倒。這次修護工班有年僅24歲的生力軍「長龍」加入行列，很高興石滬修護技術有了傳承。

澎湖文化局表示，七美雙心石滬位於七美鄉東湖村頂隙北面海崖下，又稱「頂隙滬」，全滬利用玄武岩及珊瑚礁在潮間帶構築，作為誘捕魚類陷阱，迄今有700多年歷史，是澎湖目前保存最完整和最美麗的石滬之一，澎湖縣政府在民國95年登錄文化景觀，是七美島上最吸引遊客的景點之一。