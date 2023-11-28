大甲鎮瀾宮迎重修慶成建醮王船 大甲媽12月1日首度南巡屏東遶境3天

台中大甲鎮瀾宮明年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，屏東東港東隆宮王船組受託建造建醮用王船已完工，大甲媽將於12月1日先至屏東萬丹、內埔並在屏東市慈鳳宮「雙媽會」，3日在東隆宮見證王船開光儀式後北返；大甲媽首度南巡，在屏東展開3天遶境祈福，信眾引頸期盼，警方也公布遶路線和停車場位置圖供參考。

台中大甲鎮瀾宮明年將重修落成，並於年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，執事人員向大甲媽擲杯請示，獲指示建醮用王船由屏東東港東隆宮王船組承造，龍骨完工後，大甲媽和溫府王爺今年5月在屏東新園鄉鹽埔船廠舉行王船立（舟參）儀式上喜見相，鎮瀾宮董事長顏清標和東隆宮董事長潘慶士等人出席，王船完工後，將有千名信眾南下迎王船，在屏東展開遶境祈福，再走省道北返。

東隆宮董事長潘慶士說，東隆宮和鎮瀾宮平時就有交流互訪，這次大甲媽指定由東港東隆宮王船組造船師傅來承造建醮用王船，除了肯定東港造船師傅的工藝外，也讓雙方在祭典文化上的交流變得更加活潑生動，創造另一層次隆重莊嚴的道教科儀話題，也創下台灣道教文化史的新篇章； 鎮瀾宮王船長度32.3台尺（約10公尺），較東港王船46台尺略小，適合運回台中，建造技術、作工、木料、彩繪，都與東港迎王祭典的王船一樣精美。

大甲鎮瀾宮媽祖1日清晨4時10分起駕，接著南下高雄美濃、屏東內埔天后宮、萬丹萬惠宮和屏東市天后宮停駕，晚上7時起在屏東市遶境並駐駕慈鳳宮；隔天上午起駕前往東港，上午9時半起由東港船頭福安宮接駕，接著在東港鎮區遶境，晚上7時駐駕東隆宮；3日上午11時15分舉行開光點睛儀式後北返，4日下午東隆宮溫王爺受邀至台中鎮瀾宮會香。