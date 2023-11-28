影／喝完奶茶見杯底「大驚嚇」 高市衛生局罰漢堡店
有網友到有速食業南霸天之稱的「丹丹漢堡」購買大杯奶茶，喝完後卻覺得杯底有異物，撕開包膜一看，竟然是疑似濾網的鐵盤，原PO自嘲「是買飲料贈送過濾網嗎」，引發網友熱議，「隱藏板被你抽到」、「賺到了」，高市衛生局稽查後指將依食安法開罰。
這名網友在臉書社團爆料公社二社PO文，指自己前天到高雄某間丹丹漢堡買餐點，其中的奶茶留到昨天才喝，喝完後覺得杯底好像有東西，撕開杯子包膜一看，竟然看到裡面有個像是濾網的鐵盤，因此PO網詢問，引起網友熱議。
有網友說，「為什麼只有你的有加料」、「改天說不定會送黃金戒子喔」、「幫你過濾殘渣的，好店家真貼心」、「憑隱藏幸運物換任一套餐」、「趕快拿回去 店員找半天找不到」、「這個是放在煮麵台出水口防止太大異物卡住的」、「恭喜你成為本店的第1000000位客人，贈送過濾蓋一個。」
對網友熱情回應，原PO回文，「應該是工讀生不小心掉下去的吧」，「剛跑過去還結果公休沒開！明天在還吧」。
高市衛生局今派員前往該間丹丹漢堡分店稽查，業者稱可能是員工盛裝冰塊時，冰槽濾網脫落誤裝入飲料杯，衛生局將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局並查獲該店作業區天花板不潔及儲存區食品及食品容器未分區存放等不符食品良好衛生規範準則缺失，已令業者限期改善，屆期倘未依規定改善者，可處6萬元以上罰鍰。
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