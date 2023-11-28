影／喝完奶茶見杯底「大驚嚇」 高市衛生局罰漢堡店

有網友到有速食業南霸天之稱的「丹丹漢堡」購買大杯奶茶，喝完後卻覺得杯底有異物，撕開包膜一看，竟然是疑似濾網的鐵盤，原PO自嘲「是買飲料贈送過濾網嗎」，引發網友熱議，「隱藏板被你抽到」、「賺到了」，高市衛生局稽查後指將依食安法開罰。

這名網友在臉書社團爆料公社二社PO文，指自己前天到高雄某間丹丹漢堡買餐點，其中的奶茶留到昨天才喝，喝完後覺得杯底好像有東西，撕開杯子包膜一看，竟然看到裡面有個像是濾網的鐵盤，因此PO網詢問，引起網友熱議。

有網友說，「為什麼只有你的有加料」、「改天說不定會送黃金戒子喔」、「幫你過濾殘渣的，好店家真貼心」、「憑隱藏幸運物換任一套餐」、「趕快拿回去 店員找半天找不到」、「這個是放在煮麵台出水口防止太大異物卡住的」、「恭喜你成為本店的第1000000位客人，贈送過濾蓋一個。」

對網友熱情回應，原PO回文，「應該是工讀生不小心掉下去的吧」，「剛跑過去還結果公休沒開！明天在還吧」。

高市衛生局今派員前往該間丹丹漢堡分店稽查，業者稱可能是員工盛裝冰塊時，冰槽濾網脫落誤裝入飲料杯，衛生局將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。