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潮州鎮長停職 縣府派參議代理
屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌協助買郭台銘連署書遭收押，縣府依地方制度法指派參議黃道東代理鎮長，昨上午辦理交接；黃道東表示，「有回到家的感覺」，代理期間逢明年大選及行政機關年度核銷等，將秉持行政中立辦理，並接續鎮長周品全對地方理念，與公所人員密切配合完成職務。
鴻海創派人郭台銘與副手賴佩霞為取得獨立參選資格，日前在全台各地設連署站，屏東縣潮州鎮陳男與黃姓夫妻等3人，遭檢舉以200元不等價格換取連署書，被檢警逮捕收押，經追查發現周品全疑涉協助，檢方認為周涉犯選罷法嫌疑重大，本月19日向法院聲押獲准。
鎮公所業務由主秘王建元暫代1周後，縣府指派黃道東代理鎮長，昨辦交接典禮，王建元任移交人將印信移交給黃道東，黃曾代理縣選委會主任委員及枋寮鄉長，行政資歷完整。
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