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獸鋏氾濫 高市議員籲源頭管理

聯合報／ 記者蔡世偉宋原彰／高雄報導
大黑狗遭捕獸鋏夾傷，扯斷鐵鍊掛著捕獸鋏求援。記者蔡世偉／攝影
大黑狗遭捕獸鋏夾傷，扯斷鐵鍊掛著捕獸鋏求援。記者蔡世偉／攝影

高雄柴山日前發現獼猴疑遭捕獸鋏夾傷，那瑪夏區也發現缺腿三腳狗，動保人士指出，捕獸鋏在台氾濫，但地方人力不足、市府祭檢舉獎金成效不彰，呼籲從源頭管理，製造商應在獸鋏烙碼以溯源，公部門加強追查網路販售平台；高雄市動保處表示，已積極稽查各五金行、網路平台，並結合警方聯合取締，呼籲民眾發現不法、勇於檢舉。

「媽媽！牠只有三隻腳！」到高雄那瑪夏旅遊孩童，日前見到一隻缺腿大黃狗跳行而過，有如發現異獸般驚叫告訴父母，事實上三腳、瘸腿狗在瑪雅里舊民權部落相當多，地方愛狗人士直言，都是「捕獸鋏惹的禍」。

高雄市立委參選人郭倍宏昨聯合動保組織，呼籲解決捕獸鋏問題，高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏心痛表示，獸鋏氾濫程度相當嚴重，近年山區常出現「三腳狗」，獼猴被夾到血肉模糊、傷口見骨，讓人心痛。

柴山國家自然公園志工周忠元說，巡山過程多次發現獸鋏，即使被當場逮獲，只要改口稱「經過撿到」，執法者無可奈何。

高市前議員林于凱建議，應從源頭管理、出廠烙碼，購買獸鋏須登記，經濟部應加強查緝網路商城，要求製造商在獸鋏烙印編碼，事後找持有者究責。

市議員黃香菽表示，動保法禁止使用獸鋏，但未規範查緝、預防方式，配套不足，中央應加速修法加重罰則，強化溯源管理，但動保處人力不足，稽查須聯合警政單位，且「溯源獸夾」未入法，執行不易。市議員李雅慧說，部分山區原住民或許因某些原因仍使用獸鋏，修法須審慎評估、多方討論。

那瑪夏曾姓農婦表示，家中芋頭田曾被山豬吃掉大半、刨起，損失慘重，才求助獵人朋友置放獸鋏，也擔心誤傷貓狗，但為生計真的不知如何是好。

動保處副處長段奇漢表示，源頭管理部分非管轄範圍，但部分網路販售捕獸鋏是進口，須靠電信警察配合查緝才能開罰；除加強稽查外也鼓勵檢舉，依本市動保法獎勵辦法，以實收罰鍰金額20%做為檢舉獎金。

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