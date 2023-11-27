捕獸鋏傷壽山幼猴 民團偕參選人疾呼源頭控管

台南、高雄近日接連發生獼猴遭捕獸鋏夾傷，立委參選人郭倍宏今天偕民團開記者會，籲政府從源頭控管，捕獸鋏生產烙碼登記，加強控管網路販售及國外代購。

高雄第6選區喜樂島聯盟立委參選人郭倍宏今天邀請高雄市馬頭山自然人文協會、高雄市柴山我的家保護推廣協會一同開記者會，會中2協會表示，捕獸鋏在台灣遭濫用，野生動物性命難保；政府雖立法禁止使用捕獸鋏但執法不彰，從源頭控管，才是正本清源的做法。

內政部國家公園署國家自然公園管理處副處長劉守禮告訴中央社記者，壽山巡山員天天入山巡查，所有的路線2至3天就會巡到一次，近年未尋獲捕獸鋏；獸鋏管理確實從源頭管制才有效，也呼籲民眾與野生動物保持距離，不接觸、不傷害、不餵食，才能避免人獸衝突。

郭倍宏競總發言人林于凱表示，2011年動保法修法，明文禁止製造輸入捕獸鋏，但內行人還是可以在傳統五金行買到；根據政府數據，只能找到出口捕獸鋏的重量，無法透過出口的數量核對製造量，無法確認台灣違法內銷數量，導致管理追蹤困難。

高雄市柴山我的家保護推廣協會理事周忠元說，昨天自己在壽山發現一隻小獼猴被捕獸鋏夾斷手掌，讓人相當不捨；檢舉獸鋏的取證過程非常困難，檢舉成功案例微乎其微，法令形同虛設。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏則說，每一隻受傷的動物都是生命，獸鋏的管理需重新思考修正，別讓問題持續惡化。

林于凱說，不管是獼猴、台灣黑熊、狗被明文禁用的捕獸鋏夾傷，對台灣的國際形象都會有負面的影響。動物保護法中雖規定「非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏」，違反者最高可處新台幣7萬5000元，持有捕獸鋏者亦可重罰1萬5000元，但執法成效不彰。

郭倍宏競選團隊呼籲，要加強源頭管理，必須要求國內工廠製造獸鋏要有批號，並鋼印烙批號碼，從國貿局的輸出資料中即可比對；並且加強網路販售及國外代購平台控管，才能從源頭抑制違法情況，確保每條生命不再受到人類的不肖行為傷害。