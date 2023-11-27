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高雄永安石斑路人行步道翻新 近日完工開放使用

中央社／ 高雄27日電

高雄市永安區的石斑路，為全長3.5公里的海堤道路，也是永新漁港運輸漁獲漁產的重要道路。為增進港邊遊憩品質，市府針對石斑路人行步道整修翻新，近日完工開放使用。

高雄市工務局道路養護工程處今天發布新聞稿表示，永安區沿海岸邊的石斑路，為全長3.5公里的海堤道路，也是永新漁港運輸漁獲漁產的重要道路，但石斑路原有步道為木棧道，長期日曬雨淋與海風侵蝕下已老化。

道路養護工程處表示，市府針對石斑路人行步道整修翻新，改以優質混凝土翻新人行步道，美觀、平整、更耐用，未來也易迅速維護，可有效延長使用年限，近日已完工開放使用。

道工處表示，永安蘊藏豐富漁業及生態文化資源，緊臨海岸線的石斑路上有永新灣沙灘、永新漁港、鑽石沙灣公園等觀光景點，還有多家石斑特色海鮮餐廳，加上翻新後的人行步道，可增進港邊遊憩品質，吸引遊客駐足。

工務局指出，人行友善環境是市府持續推動的重要政策，石斑路步道翻新能提升永安區重要產業聚落運輸動能並促進觀光旅遊，平順安全又舒適的通行空間也是在地民眾的期望。

高雄市 餐廳

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