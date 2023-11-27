第47屆金鼎獎揭曉 「屏東本事」創紀錄四度獲肯定

文化部第47屆金鼎獎得獎名單揭曉，屏東縣政府出版「屏東本事」文化季刊，獲優良出版品推薦，創下四度獲得金鼎獎肯定的紀錄，傳達「文化即生活」，帶領讀者探究在地文化脈絡，閱讀屏東的城市內涵，每次發刊時，民眾索取踴躍。

屏東縣政府文化處表示，金鼎獎是國內出版界最高榮譽，「屏東本事」以超乎傳統官方規格企劃編輯，創新政府出版品的質感與風格，繼第43屆｢政府出版品類-數位出版」優良出版品、45屆政府出版品雜誌類大獎、第46屆優良出版品推薦，今年又再度獲優良出版品，實屬不易。

文化處表示，近年屏東在城市設計力、歷史、人文、美學等各方面，翻轉各方印象，蘊含的文化潛力無窮。從總圖、勝利星村、屏菸1936文化基地、遺構公園等各項軟硬體實力，或生活文創、工藝、表演藝術等不同領域職人的採訪書寫，「屏東本事」編輯團隊在每一期用不同企劃挖掘多向度題材，讓更多人從刊物看見屏東的文化厚度與廣度。

文化處表示，2017年發行「屏東本事」，一年發行四期，以紙本雜誌與電子書兩種形式，每期推出皆索閱踴躍。從刊物的核心價值、封面、主題規劃、編排設計，以跨族群、跨領域的多元視角，視覺美感、內容呈現再進化，實踐「文化即生活」，帶領讀者探究在地的文化脈絡，細細閱讀屏東的城市內涵。