快訊

TVBS最新民調！侯康配衝到只差賴蕭配3個百分點 柯盈配大幅下滑

藍白合破局...彰縣議員退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

第47屆金鼎獎揭曉 「屏東本事」創紀錄四度獲肯定

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
文化部第47屆金鼎獎得獎名單揭曉，屏東縣政府出版「屏東本事」文化季刊，獲優良出版品推薦，創下四度獲金鼎獎肯定的紀錄。圖／屏東縣府文化處提供
文化部第47屆金鼎獎得獎名單揭曉，屏東縣政府出版「屏東本事」文化季刊，獲優良出版品推薦，創下四度獲金鼎獎肯定的紀錄。圖／屏東縣府文化處提供

文化部第47屆金鼎獎得獎名單揭曉，屏東縣政府出版「屏東本事」文化季刊，獲優良出版品推薦，創下四度獲得金鼎獎肯定的紀錄，傳達「文化即生活」，帶領讀者探究在地文化脈絡，閱讀屏東的城市內涵，每次發刊時，民眾索取踴躍。

屏東縣政府文化處表示，金鼎獎是國內出版界最高榮譽，「屏東本事」以超乎傳統官方規格企劃編輯，創新政府出版品的質感與風格，繼第43屆｢政府出版品類-數位出版」優良出版品、45屆政府出版品雜誌類大獎、第46屆優良出版品推薦，今年又再度獲優良出版品，實屬不易。

文化處表示，近年屏東在城市設計力、歷史、人文、美學等各方面，翻轉各方印象，蘊含的文化潛力無窮。從總圖、勝利星村、屏菸1936文化基地、遺構公園等各項軟硬體實力，或生活文創、工藝、表演藝術等不同領域職人的採訪書寫，「屏東本事」編輯團隊在每一期用不同企劃挖掘多向度題材，讓更多人從刊物看見屏東的文化厚度與廣度。

文化處表示，2017年發行「屏東本事」，一年發行四期，以紙本雜誌與電子書兩種形式，每期推出皆索閱踴躍。從刊物的核心價值、封面、主題規劃、編排設計，以跨族群、跨領域的多元視角，視覺美感、內容呈現再進化，實踐「文化即生活」，帶領讀者探究在地的文化脈絡，細細閱讀屏東的城市內涵。

屏東縣政府 金鼎獎

延伸閱讀

全運會屏東成績不如預期 議員促設體育處優化資源

屏東馬卡道文化祭 內埔老埤走鏢、祭典率先起跑

山地原民立委十搶三 潘孟安挺伍麗華：她是原民最佳代言人

潘孟安：屏南立委參選人徐富癸是清廉對上「家族利益」

相關新聞

陳其邁公開致敬！高雄馬拉松1男倒下瀕死 2醫師跑者合力救回

高雄富邦馬拉松26日清晨開跑，卻有名40多歲跑者半途倒下瀕死，參與路跑的一名麻醉科醫師及一名心臟科醫師發現，馬上合力搶救...

第47屆金鼎獎揭曉 「屏東本事」創紀錄四度獲肯定

文化部第47屆金鼎獎得獎名單揭曉，屏東縣政府出版「屏東本事」文化季刊，獲優良出版品推薦，創下四度獲得金鼎獎肯定的紀錄，傳...

議員籲智慧停車格臨停不計費延為10分鐘 高市將研議

高市智慧停車格數量僅佔公有總數3%，民進黨市議員黃文益要求加速建置，且從5分鐘延長至10分鐘內臨停不計費；市府交通局表示...

全運會屏東成績不如預期 議員促設體育處優化資源

2023全國運動會10月下旬落幕，屏東縣議員許馨勻近日議會質詢時指出，今年全國運屏東縣代表隊整體成績遠低於賽前預期，屏縣...

屏東馬卡道文化祭 內埔老埤走鏢、祭典率先起跑

屏東縣政府推動馬卡道文化祭活動， 今天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整...

潮州鎮長周品全涉案遭押停職 縣府指派黃道東代理交接

屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌協助買取郭台銘連署書遭收押，縣府依「地方制度法」指派參議黃道東代理鎮長，公所於今上午10點辦理交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。