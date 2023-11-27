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屏東馬卡道文化祭 內埔老埤走鏢、祭典率先起跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府推動馬卡道文化祭活動， 今天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天的傳統祭典活動，場面熱鬧，後續還有高樹加蚋埔、萬巒加匏朗夜祭接力登場。

老埤馬卡道族人及泰安國小、內埔國小、榮華國小、幼兒園等鄰近學校學童上午齊聚社區活動中心前，參加走鏢活動，為活動揭開序幕。

文化處表示，每年馬卡道文化祭活動串聯老埤、加蚋埔及加匏朗三個部落擴大辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，凝聚族群共識，也讓大眾對馬卡道族群無形文化資產有更多認識。每年的祭典活動除各地馬卡道族來此會親歡慶，也吸引許多對文史考據有興趣的民眾與青年學子參與。

文化處指出，12月27、28日（農曆11月15、16日）登場的高樹加蚋埔平埔夜祭，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，祭典從農曆15日下午進行到隔日下午，感謝阿姆祖對族人的庇佑。 

萬巒加匏朗夜祭113年2月24日，每年的農曆1月15日仙姑祖的誕辰日，加匏朗居民準備許多祭品，聚集在仙姑廟前舉辦夜祭趒戲，祭典結束後的晚餐是傳統的席地宴、會親歡慶。

屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭，天由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午走鏢、老祖祠祭拜進行乞水儀式，下午迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭， 今由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午學童們參加走鏢，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭， 今由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午學童們參加走鏢，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭， 今由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午學童們參加走鏢，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府推動馬卡道文化祭， 今由內埔老埤夜祭打頭陣，從上午學童們參加走鏢，為活動揭開序幕。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 文化資產

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