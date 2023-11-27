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九如橋開始拆 新橋115年完工
高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道陸續拆除或填平，恢復成平面道路，僅剩橋齡47年，跨越翠華路、輕軌、河西一路、愛河及同盟三路的「九如橋」，昨下午2時動工拆除，施工期間車輛改行願景橋及中都橋，明年3月將新建橋梁橫跨愛河，預計115年完工通車。
九如橋興建於1976年，橋齡47年，為高雄東西向交通要道，屬都市計畫已公告防災計畫第一層級緊急道路，市府考量橋齡已達設計年限，周遭土地規畫利用對地方發展影響大，決定拆除。
市長陳其邁表示，九如橋引道達624公尺、橋寬20公尺，總經費7.2億市府負擔2億，其他的5.2億由中央負擔，新橋完工後，未來整個區域發展將與美術館區連成一片。
工務局長楊欽富表示，基於該區域防災需求、區域發展等因素，橋梁改建勢在必行，拆除經費1.3億餘元，預定明年3月拆除完工，後再進行橫跨愛河新建橋梁工程，總經費約5.8億餘元，預計115年完工通車。
「可要忍受一段交通黑暗期！」王姓市民說，每天上下班都要經過九如橋，看到封橋拆除，有些不捨，未來幾年還要繞路，希望拆除後再建新橋，周邊環境更好。
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