高市智慧停車格僅3% 議員批建置慢

高雄市建置智慧路邊停車系統5年，但全市公有路邊停車格5.4萬格，僅有1720格智慧停車格，智慧停車僅占3%，議員批評「設置進度太緩慢」，多數駕駛對智慧停車格不熟悉，應加強宣導；市交通局表示，路邊收費停車格原委廠商派人開單收費，年底重新簽約後，將要求廠商建置4分之1智慧停車格，預計2026年底可有1萬格智慧停車格。

高雄市自2018年開始建置智慧路邊停車系統，其中600餘格建置高雄軟體園區、澄清湖及長庚周邊地區，另今年初在衛武營特區周邊再建置1100格停車位，總數1720格，議員黃文益認為，「設置進度實在太慢！」

黃文益表示，都會地區為增加停車格周轉率，各地都積極增設智慧停車格，反觀高雄市公有路邊停車格5.4萬餘格，智慧停車格推動5年僅設1720格、占3%，質疑是否遇到困難？

高雄市交通局表示，公有路邊收費停車格採簽約委外收費，合約未到期前由業者派人開繳費單，年底重新簽約後，即可加速設置，也會持續宣導智慧停車格優點。

高雄市停管中心主任洪嘉亨說，左營、楠梓、部分三民區及鼓山區去年已決標，明年底前將建置完成，中區鳳山、苓雅、新興與南區前鎮、小港年底將重新與廠商簽約，預計後年底建置好，屆時高雄智慧停車格將有1萬格。

「不是每路段都適合！」洪嘉亨說明，智慧停車格需要設置智慧設備，多數選擇高周轉率、計時路段，且部分居民並不支持，因此都選擇商圈或特區設置，簽約後聯合里長、水利局、工務局、台電人員會勘，再決定設置地點。

高雄郭姓市民說，部分智慧停車格車牌辨識系統是車柱型，誰願意住家門前變停車格，增設1根柱子影響出入？吳姓駕駛也坦言，不清楚車輛停智慧停車格繳費方式，憂心屆時忘記繳費。