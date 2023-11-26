快訊

侯康配直搗賴清德本命區 趙少康：權力使人腐化是民進黨的寫照

2023大寮紅豆花田季 各地舞林高手競逐冠軍

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
一年一度的高雄大寮紅豆花田季吸引大量人潮到來，熱鬧的開場活動十分吸睛。圖／大寮區公所提供
一年一度的高雄大寮紅豆花田季吸引大量人潮到來，熱鬧的開場活動十分吸睛。圖／大寮區公所提供

一年一度的高雄大寮紅豆花田季今天來到第二天，滿開的花田依舊吸引大量人潮來到活動會場遊覽拍照，逛在地農產市集，直接由在地農民處購置便宜又優質的農產品，感受大寮物產的獨特魅力，活動開場邀請貴賓來到台上進行「大寮花田澆灌儀式」，隨著代表水的沙子落入儀式台上，呈現出大寮花田精心澆灌後美好搖曳的模樣。而已辦理十年之久的「創意紅豆舞競賽」，今年邀請高雄各地的優質舞團，透過編曲與舞蹈，以創意的表現來跳出大寮紅豆的特色，吸引許多在場朋友駐足圍觀，場面熱鬧非凡。

現場農會及社區攤位販售在地農特產品及在地美食，活動貴賓雲集，高雄市民政局副局長林清益表示，以往的大寮給人感覺是工業都市，今年的大寮紅豆花田季舉辦相當熱鬧，跳脫於過往累積17屆的大寮紅豆節活動，除了美好的大寮特產紅豆及大米外，更帶來花田一片搖曳生姿的景色，有鑑於近期南台灣登革熱疫情嚴峻，為了提醒大家要留意周邊環境清潔及器皿花盆保持乾燥通風，火星生技樹飛雪公司特別於贊助防蚊液及支持農特產品榴槤乾，只要於現場掃QRCODE於粉絲專頁按讚，現場免費索取一份，

本次創意紅豆舞競賽在賽程結束後揭曉比賽名次，獲得冠軍的隊伍為「白色仙女」，獲得獎金一萬元。

創意紅豆舞競賽在賽程結束後揭曉比賽名次，獲得冠軍的隊伍為「白色仙女」，獲得獎金一萬元。圖／大寮區公所提供
創意紅豆舞競賽在賽程結束後揭曉比賽名次，獲得冠軍的隊伍為「白色仙女」，獲得獎金一萬元。圖／大寮區公所提供
活動開場邀請貴賓來到台上進行「大寮花田澆灌儀式」，呈現出大寮花田精心澆灌後美好搖曳的模樣。圖／大寮區公所提供
活動開場邀請貴賓來到台上進行「大寮花田澆灌儀式」，呈現出大寮花田精心澆灌後美好搖曳的模樣。圖／大寮區公所提供

花田 貴賓

延伸閱讀

桃園164公頃「平地雪景」超好拍！網推最佳必拍地點1次看

彰化二林蕎麥花期開 賞花拍照要及時

高雄大寮紅豆花田季遇踩花客 無視地主公告還飆罵

空拍圖輯／浪漫桃園花彩節 走進「花舞童話」的神奇世界

相關新聞

金門今年首例縣外移入登革熱 個案有台南及嘉義旅遊史

登革熱疫情持續引發關注，金門衛生局近日卻接獲通報快篩陽個案，並於昨日確認進一步檢驗結果為陽性，是2018年來首次再現縣外...

高雄鐵路地下化最後一哩九如橋拆除 跨愛河新橋115年完工

高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道，已陸續拆除或填平，恢復成平面道路。目前僅剩最後一哩路「九如橋」，今...

六堆客家文化園區開園12年 今突破999萬人次入園

客家委員會客家文化發展中心所轄台灣客家文化館及六堆客家文化園區分別自民國101年及100年開園迄今，本周假日分別突破總入...

屏東社造成果 潮州鎮推動縣內首個參與式預算公民提案

2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造...

好康優惠！到高雄六大運動中心通勤健身不限次數 每月千元有找

高雄市交通局與高雄市六間公立運動中心合作，憑TPASS399通勤月票，有效設定收據或APP套票頁面，可享最低6.9折健身...

2023金門移民節 多元美食及互動活動體驗異國文化

台灣因特殊歷史及地理環境，吸引不少國際移民，金門縣府今上午於金城鎮莒光共融公園舉辦年度金門移民節，多元文化市集、異國美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。