2023大寮紅豆花田季 各地舞林高手競逐冠軍

一年一度的高雄大寮紅豆花田季今天來到第二天，滿開的花田依舊吸引大量人潮來到活動會場遊覽拍照，逛在地農產市集，直接由在地農民處購置便宜又優質的農產品，感受大寮物產的獨特魅力，活動開場邀請貴賓來到台上進行「大寮花田澆灌儀式」，隨著代表水的沙子落入儀式台上，呈現出大寮花田精心澆灌後美好搖曳的模樣。而已辦理十年之久的「創意紅豆舞競賽」，今年邀請高雄各地的優質舞團，透過編曲與舞蹈，以創意的表現來跳出大寮紅豆的特色，吸引許多在場朋友駐足圍觀，場面熱鬧非凡。

現場農會及社區攤位販售在地農特產品及在地美食，活動貴賓雲集，高雄市民政局副局長林清益表示，以往的大寮給人感覺是工業都市，今年的大寮紅豆花田季舉辦相當熱鬧，跳脫於過往累積17屆的大寮紅豆節活動，除了美好的大寮特產紅豆及大米外，更帶來花田一片搖曳生姿的景色，有鑑於近期南台灣登革熱疫情嚴峻，為了提醒大家要留意周邊環境清潔及器皿花盆保持乾燥通風，火星生技樹飛雪公司特別於贊助防蚊液及支持農特產品榴槤乾，只要於現場掃QRCODE於粉絲專頁按讚，現場免費索取一份，