屏東社造成果 潮州鎮推動縣內首個參與式預算公民提案

2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造成果，屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，讓鎮民提案建基路老街活化方案，讓鎮民票選，獲得「最潮公民參與獎」。

今舉行成果展，現場邀請金曲客家專輯得主顏志文，演唱創作屏東歌曲新歌「陽光的故鄉」。今社造成果展頒發「社造獎」鼓勵21執行優異社區青年。屏東縣政府文化處說，屏東社區各有豐富人文與產業特色，透過社區總體營造的培力及深耕，走出屏東自己的路，展現不同的社區創意及活力。

文化處表示，今年度社造推動以食農教育及母語傳承為議題，鼓勵居民以不同面向，發掘在地特色。除22個社區、學校、鄉鎮公所的積極參與，11組青年及6組新住民共同投入。例如，大社社區、中興社區及青年黃雅嫻，分別紀錄傳統歌謠，復振及推廣母語文化。

推動縣內首個參與式預算公民提案，邀請民眾提出對鎮內建基路老街活化的各種想像，包括老街美化大改造、網美市集、細說潮庄、來潮庄溜溜，再由民眾票選方案並實踐，鎮公所主任秘書王建元說，今年辦大潮祭，大潮藝文市集等活動，就以建基路為基礎，根據依鎮民提案的投票結果，分兩年完成方案。