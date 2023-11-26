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屏東社造成果 潮州鎮推動縣內首個參與式預算公民提案

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造成果。記者劉星君／攝影
2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造成果。記者劉星君／攝影

2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造成果，屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，讓鎮民提案建基路老街活化方案，讓鎮民票選，獲得「最潮公民參與獎」。

今舉行成果展，現場邀請金曲客家專輯得主顏志文，演唱創作屏東歌曲新歌「陽光的故鄉」。今社造成果展頒發「社造獎」鼓勵21執行優異社區青年屏東縣政府文化處說，屏東社區各有豐富人文與產業特色，透過社區總體營造的培力及深耕，走出屏東自己的路，展現不同的社區創意及活力。

文化處表示，今年度社造推動以食農教育及母語傳承為議題，鼓勵居民以不同面向，發掘在地特色。除22個社區、學校、鄉鎮公所的積極參與，11組青年及6組新住民共同投入。例如，大社社區、中興社區及青年黃雅嫻，分別紀錄傳統歌謠，復振及推廣母語文化。

推動縣內首個參與式預算公民提案，邀請民眾提出對鎮內建基路老街活化的各種想像，包括老街美化大改造、網美市集、細說潮庄、來潮庄溜溜，再由民眾票選方案並實踐，鎮公所主任秘書王建元說，今年辦大潮祭，大潮藝文市集等活動，就以建基路為基礎，根據依鎮民提案的投票結果，分兩年完成方案。

參與青年行動計畫林彥廷，陪伴牡丹鄉大梅部落影像採集及遊程規畫，今年協助部落長輩採集植物過山香產品開發，傳遞綠色永續；青年陳怡晴結合萬巒社區與萬巒國中，讓耆老記憶經由青年紀錄轉化為教案，五感體驗認識飲食文化。高樹鄉新南國小帶領學生走入社區，透過長輩的傳承認識舞獅文化。

屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，讓鎮民提案建基路老街活化方案，讓鎮民票選，獲「最潮公民參與獎」。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮公所推動縣內首個參與式預算公民提案，讓鎮民提案建基路老街活化方案，讓鎮民票選，獲「最潮公民參與獎」。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 青年 老街

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