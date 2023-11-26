好康優惠！到高雄六大運動中心通勤健身不限次數 每月千元有找

高雄市交通局與高雄市六間公立運動中心合作，憑TPASS399通勤月票，有效設定收據或APP套票頁面，可享最低6.9折健身優惠價，以鹽埕與前鎮運動中心為例，每月僅需987元，即可不受次數搭大眾運輸工具與在運動中心健身，低碳健身又省錢。

高市交局表示，「TPASS399陪你健康久久」活動，結合高雄苓雅、鳳山 、左營、前鎮、鹽埕與美濃六大連動中心，即日起至明年6月30日，憑TPASS399通勤月票，有效設定收據或APP套票頁面，可享上述6間運動中心的活動優惠價。

其中苓雅、左營．鳳山運動中心健身房月卡加購價900元，前鎮、鹽埕運動中心健身房月卡加購價588元，鹽埕運動中心游泳月票加購價988元，美濃運動中心羽球場買2小時送1小時，每月最低不到1000元有找，通勤健身一起擁有。