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2023金門移民節 多元美食及互動活動體驗異國文化
台灣因特殊歷史及地理環境，吸引不少國際移民，金門縣府今上午於金城鎮莒光共融公園舉辦年度金門移民節，多元文化市集、異國美食攤位、文化體驗攤位等，吸引不少新住民及金門民眾攜家帶眷前往，感受金門特殊的節慶氛圍。
副縣長李文良表示，金門首重國際移民，不論是經濟移民或是婚姻移民，只要到了金門，一律竭誠歡迎，盼藉今日「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷，同時鼓勵以積極、正向的心態享受在金生活。
社會處長陳世保表示，縣長陳福海上任後對多元族群的各項需求非常的重視，今天將藉由移民節活動徹底表現，讓所有的移民、新二代和縣民們來場「視覺欣賞、文化體驗、音樂薰陶、異國美食」的綜合饗宴。
移民節活動上，由多組新住民輪番上陣帶來演出，各國特色美食及異國風情更讓不少人感到驚奇，還設計遊戲、玩具、DIY手作等互動，讓民眾體驗多元文化，認識到以包容、接納、平等對待的態度，肯定不同文化族群，打造「金幸福城市」城市品牌形象。
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