快訊

南投小吃店老闆開心料理河豚請親友 眾人嘴麻手麻釀1死8傷

吃鍋曬照誤露點餐QR Code 她遭惡整下單「190萬元」小菜

東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023金門移民節 多元美食及互動活動體驗異國文化

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供

台灣因特殊歷史及地理環境，吸引不少國際移民金門縣府今上午於金城鎮莒光共融公園舉辦年度金門移民節，多元文化市集、異國美食攤位、文化體驗攤位等，吸引不少新住民及金門民眾攜家帶眷前往，感受金門特殊的節慶氛圍。

副縣長李文良表示，金門首重國際移民，不論是經濟移民或是婚姻移民，只要到了金門，一律竭誠歡迎，盼藉今日「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷，同時鼓勵以積極、正向的心態享受在金生活。

社會處長陳世保表示，縣長陳福海上任後對多元族群的各項需求非常的重視，今天將藉由移民節活動徹底表現，讓所有的移民、新二代和縣民們來場「視覺欣賞、文化體驗、音樂薰陶、異國美食」的綜合饗宴。

移民節活動上，由多組新住民輪番上陣帶來演出，各國特色美食及異國風情更讓不少人感到驚奇，還設計遊戲、玩具、DIY手作等互動，讓民眾體驗多元文化，認識到以包容、接納、平等對待的態度，肯定不同文化族群，打造「金幸福城市」城市品牌形象。

金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供
金門今舉行「金幸福 新生活-112年金門縣移民節多元文化」傳達縣府對新住民的重視及關懷。圖／金門縣政府提供

移民 金門 美食

延伸閱讀

夸父追日跨夜接力賽金門登場 跑者接力跑遍全島5鄉鎮

金門立委藍白交鋒 陳玉珍、尚文凱雙姝對決

金門立委上演夫妻「打擂台」！歐陽儀雄登記參選 竟是為了這原因

影／力拚換人做做看！第3度參選金門立委 洪和成點名拉下陳玉珍

相關新聞

屏東社造成果 潮州鎮推動縣內首個參與式預算公民提案

2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造...

好康優惠！到高雄六大運動中心通勤健身不限次數 每月千元有找

高雄市交通局與高雄市六間公立運動中心合作，憑TPASS399通勤月票，有效設定收據或APP套票頁面，可享最低6.9折健身...

2023金門移民節 多元美食及互動活動體驗異國文化

台灣因特殊歷史及地理環境，吸引不少國際移民，金門縣府今上午於金城鎮莒光共融公園舉辦年度金門移民節，多元文化市集、異國美食...

高雄客家大地餐桌盛大上菜 雨豆樹下享受美食饗宴

「右堆×好味緒-2023客家大地餐桌」活動，昨晚在高雄市新客家文化園區雨豆樹下盛大上菜。由「台菜詩人」林祺豐主廚與高雄餐...

影／2023富邦馬拉松起跑 高雄九如路橋路跑結束後下午開拆

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的台灣年度馬拉松賽事「2023高雄富邦馬拉松」，今天清晨5點20分在高雄世運主場館開跑...

分子調酒衝擊味蕾 青創調酒師調出用喝的鳳梨酥薑母鴨

位於高雄市左營區立大路上的「Under Drunk」，是間擁有專業實驗備料室的分子調酒專門酒吧，曾獲高雄市青年局青創補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。