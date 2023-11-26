高雄富邦馬拉松肯亞兵團壓境奪冠 跑友向九如陸橋說bye

「2023高雄富邦馬拉松」成績出爐，肯亞選手大軍壓境，抱走全馬、半馬男女子組冠軍。全馬與半馬跑經的九如陸橋，今天下午即將拆除，選手跑過九如陸橋時，也揮手跟陸橋說拜拜。高雄市運發局表示，賽後將重新盤點規畫路線、替代道路安排，在明年賽前申請完成路線更新國際認證。

今年的全馬與半馬項目，途經九如陸橋，跨越愛河兩岸。這座具有46年歷史、陪伴高雄人半世紀的指標性橋梁，將在賽會結束後動工拆除，是高雄鐵路地下化後最後一座拆除的陸橋。選手跑過九如陸橋時，也揮手跟陸橋說拜拜。

主辦單位表示，42公里全馬男子組冠軍是肯亞選手Stephen Mungathia Mugambi，成績2小時14分58秒，他表示，這次的比賽沒有到難度特別高，但在跑的過程中其實天氣偏熱，高雄富邦馬拉松賽程安排很友善。第二、三名分別是肯亞選手Joseph Mun、Muteti Luk。國內全馬男子第一是張景敦、第二是羅世杰。

42公里全馬女子組，由肯亞選手Careen Mwetich Cheptoeck以2小時40分28秒成績奪冠，她說，這是自己參加第二次的高雄馬，2016年來過一次，這一次成績比上次更好。第二、三名也是肯亞選手Jane muriuk、PRISCILA C。全國全馬女子第一是林于馨。

半馬男子組總排名，第一名為肯亞選手Mathew Samperu，成績1小時4分23秒，第二、三名是台灣選手朱俊哲、王宗綸；半馬女子組總排名，第一名肯亞選手Lucy Nthenya Ndambuki，成績1小時13分01秒；第二名台灣選手許詔程，第三名台灣選手陳乙萱。

半馬男子運動輪椅組前三名是洪煜森、楊明宏、林政逸；男子競速輪椅組前三名為林榮福、溫吉成、郭亞聖；男子視障組第一到三名是賴永輝、洪鴻祥、呂冠霖；女子視障組第一名林欣芳。

冠名贊助的富邦人壽表示，高雄富邦馬拉松實現「運動平權」，透過陪跑服務、增額獎金等實現視障及輪椅組賽事優化升級，打造友善環境鼓勵身心障礙朋友參與；同時結合綠電車輛、物資減碳等措施，推動富邦「RUN FOR GREEN」植樹計畫，打造與全民共享、與環境共好的國內指標性賽事。