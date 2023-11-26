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2023高雄富邦馬拉松鳴槍 萬人開跑夜市美食端上補給站

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
應援大使台劇女神蘇晏霈也邀請演藝圈好友一同返鄉開跑。記者徐如宜／攝影
應援大使台劇女神蘇晏霈也邀請演藝圈好友一同返鄉開跑。記者徐如宜／攝影

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的台灣年度馬拉松賽事「2023高雄富邦馬拉松」，今天清晨5點20分在高雄世運主場館開跑，33個國家地區、萬名選手參賽。賽會呼應環保永續，並將高雄夜市美食搬進補給站。

今年高雄富邦馬拉松賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，希望所有人持續邁進，突破自我。為鼓勵多元族群參與，推動運動平權，設有競速輪椅組、運動輪椅組，今年視障組更採男女分組，讓視障者擁有跟ㄧ般組同樣的參賽權利。Fubon Angels啦啦隊為活動暖身揭開序幕。

高雄市副秘書長張家興、運動發展局長侯尊堯、富邦人壽總經理陳世岳、海軍官校校長劉寶文、高雄市籍長跑選手黃祥維、全國運動會鐵人三項二連霸選手張綺文等來賓共同鳴槍，各組依序起跑。張家興也報名下場參加半馬，他歡迎來自33個國家地區的萬名跑者，一起跑出自信與健康。

運發局長侯尊堯表示，今年賽事首創特色補給站，把高雄的夜市美食搬進補給站，豐富賽事體驗，包括炸魷魚、烤香腸、地瓜球等，讓參賽者邊跑邊享用，直呼高雄小吃實在太美味。高市府追求淨零碳排目標，結合富邦「RUN FOR GREEN」理念，擴大賽會環保永續精神，活動手冊、完賽證書都採用電子化方式，選手物資全數以紙袋發放，避免過度包裝。賽事車輛也使用電動前導車及電動機車，力行環保減碳。

來自日本馬拉松友好城市仙北及館山市交流團來台參賽，仙北市長田口知明為比賽鳴槍。館山市長森正一與館山市教育長石井浩己、館山市議長太田浩，及課長川名茂樹和係長三橋亮等人，下場參加半馬。台灣醫護鐵人團隊派員全程陪伴館山市政府團隊完成馬拉松。

森正一對高雄馬拉松給予高度評價，不僅因為破萬人的參賽人數，還有賽事報名的多國語言友善介面，為高雄帶來了觀光收益，他特地帶隊前來高雄觀摩，並透過運動促進台灣和日本的友誼。他並邀請台灣的朋友明年一月參加館山市舉辦的館山市若潮馬拉松，該賽事不僅經過日本自衛隊基地，還沿著東京灣的海岸線遠眺富士山的美景，是日本著名的馬拉松賽事之一。

除了專業跑者同場競技外，應援大使台劇女神蘇晏霈也邀請演藝圈好友一同返鄉開跑，讓馬拉松賽道上星光熠熠，蘇晏霈說，身為高雄女兒，這次擔任高雄富邦馬拉松應援大使，特別報名半馬。

來自日本馬拉松友好城市館山市交流團來台參賽，台灣醫護鐵人團隊派員全程陪伴完成半馬。記者徐如宜／攝影
來自日本馬拉松友好城市館山市交流團來台參賽，台灣醫護鐵人團隊派員全程陪伴完成半馬。記者徐如宜／攝影
來自日本馬拉松友好城市館山市交流團來台參賽，台灣醫護鐵人團隊派員全程陪伴完成半馬。記者徐如宜／攝影
來自日本馬拉松友好城市館山市交流團來台參賽，台灣醫護鐵人團隊派員全程陪伴完成半馬。記者徐如宜／攝影
輪椅組選手完成「2023高雄富邦馬拉松」。記者徐如宜／攝影
輪椅組選手完成「2023高雄富邦馬拉松」。記者徐如宜／攝影
「2023高雄富邦馬拉松」今天清晨在高雄世運主場館鳴槍開跑。記者徐如宜／攝影
「2023高雄富邦馬拉松」今天清晨在高雄世運主場館鳴槍開跑。記者徐如宜／攝影
「2023高雄富邦馬拉松」今天清晨在高雄世運主場館開跑。記者徐如宜／攝影
「2023高雄富邦馬拉松」今天清晨在高雄世運主場館開跑。記者徐如宜／攝影
視障者在陪跑下參加「2023高雄富邦馬拉松」。記者徐如宜／攝影
視障者在陪跑下參加「2023高雄富邦馬拉松」。記者徐如宜／攝影
「2023高雄富邦馬拉松」今天清晨5點20分在高雄世運主場館開跑。記者徐如宜／攝影
「2023高雄富邦馬拉松」今天清晨5點20分在高雄世運主場館開跑。記者徐如宜／攝影
Fubon Angels啦啦隊為「2023高雄富邦馬拉松」暖身揭開序幕。記者徐如宜／攝影
Fubon Angels啦啦隊為「2023高雄富邦馬拉松」暖身揭開序幕。記者徐如宜／攝影

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