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百年毛柿病死 環團批水泥地害命

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵毛柿生病後被砍斷，屏東環保聯盟理事張怡質疑樹根被水泥封住無法呼吸，生態檢核未盡把關之責。圖／張怡提供
屏東墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵毛柿生病後被砍斷，屏東環保聯盟理事張怡質疑樹根被水泥封住無法呼吸，生態檢核未盡把關之責。圖／張怡提供

墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上逾百年樹齡的毛柿（台灣黑檀木），是法規公告的貴重木，近日卻被砍斷大卸八塊，屏東環保聯盟理事張怡律師質疑，全因樹根被水泥封住無法呼吸，生態檢核也未把關而冤死。林業及自然保育署回應，專家研判樹木遭褐根病菌入侵枯死，為安全起見才移除，但環保聯盟駁斥，認為毛柿是被錯誤工法害死。

毛柿又稱台灣黑檀或台灣烏木，主要分布於恆春半島、蘭嶼、綠島和菲律賓等地，木材質地堅硬，是名貴的黑檀木之一，也是上好家具及雕刻用材，為森林法公告12種貴重木樹種之一，因價格不菲，也是「山老鼠」盜採的樹種之一。

張怡說，墾丁森林遊樂區入口處珍貴的毛柿，前幾年看到毛柿遭水泥步道包住，工程驗收時他還曾詢問是否能將水泥打掉，近日卻發現遭「斷頭」，森林浴步道入口處竟先陣亡一棵貴重木，實在太諷刺。

張怡表示，資料顯示，水泥pH值約在12，會讓周遭形成高鹼性環境，一般植物pH超過8就很難生存，樹根被水泥封住會開始潰爛，爛到主幹就死亡，質疑當時生態檢核未盡好把關責任。

林業及自然保育署屏東分署表示，該棵毛柿生長年代久遠，30年前就受水泥硬舖面包覆，4年前景觀工程施作，擴大植栽樹穴寬度及增加透氣性，今年初發現樹葉逐漸枯黃，全株葉片掉光，林試所恆春研究中心勘察研判因褐根病菌入侵而枯死，為避免枝幹掉落造成遊客受傷才移除。

愛樹人士觀察，該棵毛柿樹齡至少百年以上，物以稀為貴，實際價值難以估算。

屏東 恆春 森林遊樂區

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