死雞處理廠不足 內門養雞業叫屈

高雄內門是雞隻重要養殖區，數量逾30家，死亡雞隻則委託鄰近唯一一家家畜廢棄物處理廠或送至屏東處理，業者一周巡迴收屍一次，但雞屍留置發臭影響環境惹民怨。議員接獲業者陳情指「遠水救不了近火」，應有專責單位就近處理。農業局表示，將協調養雞協會協助，也建議業者購買大型冰箱冷凍暫存，嚴防汙染環境與影響其他健康雞隻。

高市環保局環境稽查科長王建州表示，目前高雄養雞業通常送往屏東化製廠處理死亡雞隻，公害陳情系統統計，高雄今年元月至今共5件養雞場疑似死屍惡臭檢舉案，分散在杉林、旗山、田寮等處，但同仁前往查察時查無雞屍，若查有實據，可依廢棄物清理法36條罰6000元到300萬不等。

市議員林義迪接獲內門養雞場業者抱怨，每年付1萬多元透過養雞協會載運死雞到屏東處理，平均一周只收一趟，如遇天熱，雞屍容易發臭長蟲，不僅影響附近住戶，也影響其他健康雞隻品質。偏偏周遭僅旗山一家家畜、家禽廢棄物處理廠，平時也以處理豬屍為主，希望市府能就近找適當地，成立專責處置單位。

一家飼養2萬4000多隻雞的業者透露，雞場地處偏遠，養雞協會簽約廠商一周只巡迴收屍一次，遠水救不了近火，因此寧願花2倍價錢請旗山業者來收雞屍，但最近業者從一周2次變1次，需要打電話催促才來收，幸好雞場附近沒住家，否則可能被鄰居檢舉不完。

另名業者表示，內門、杉林家禽、家畜場地處偏遠，規模又不像阿蓮等地集中龐大，來一趟成本高，要求處理業者1、2天收一次，實在為難。

農業局長張清榮表示，目前處理雞屍管道包括民間業者與相關協會兩種，民間若做不來，他會交代協會協助處理。對於協會清運時間隔過長問題，農業局也坦言，的確無法要求業者天天處理，建議雞農先將雞屍冷凍防腐、防臭，以免造成環境汙染。