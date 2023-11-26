高雄同志大遊行 展現多元樣貌

第14屆高雄同志大遊行吸引4萬人上街頭，展現多元性別族群不同樣貌。總召Nivea說，跨國同婚、同性收養、人工生殖法已有重大進展，但現實同婚專法中仍有歧視或敵意，今年遊行以「咱來嫁傢酒（HOME SWEET HOME）」為主題，希望將來每個人成婚都可如同嫁傢酒一樣美好，不再受到阻礙。

遊行隊伍昨下午從神農路出發，十色進步旗帶領紫、藍、綠、黃、橘、紅色大隊穿越巨蛋、凹仔底森林公園周遭多個重要幹道，許多人精心裝扮，凸顯個人特色。美國在台協會（AIT）高雄分處長張子霖，觀光局長高閔琳帶著高雄熊HERO一起遊行。

Nivea表示，嫁傢酒是童年遊戲，代表每個人對家的想像，2019年同婚專法通過後，大家發現結婚並不是只有登記那麼簡單，同性伴侶還會有收養小孩、跨國同婚、人工生殖法等問題，這次遊行聚焦同婚後的未來挑戰，帶領大眾深入了解少數群體的需求。

一群參加遊行的男子穿著日式上衣，露出雄壯上身，吸引民眾拍照。頭戴犬型頭罩的男子說，第二次參加同志大遊行，支持多元社會、支持同志。

一名男老師說，原本以為同婚專法通過後不用再遊行，但他在教學現場提到同性婚姻，部分家長無法理解，因而被家長投訴，透過參加遊行要讓大家知道，台灣的性別教育還需要努力。