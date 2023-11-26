鐵路地下化最後一座 高雄九如陸橋今拆除

高雄鐵路地下化，最後一座九如陸橋改建工程今啟動，馬拉松路跑結束後下午封閉拆除。九如路橋是銜接三民區中都地區與鼓山區內惟地區的重要通道，橫跨愛河及鐵路，施工期間要改走中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路。

九如陸橋1976年興建完成，長度624公尺，橋寬20公尺。高雄市工務局原訂今天凌晨開始拆除，但考量今天上午有富邦馬拉松路跑活動而延後，九如橋拆除工程在路跑結束後動工拆除改建平面道路，預定2026年完工通車。

高雄市警局交通大隊表示，凌晨零時起對九如橋啟動相關措施，交管人員視狀況，鼓山區往三民區方向開放1車道供民眾通行，將派警、義交，全天候在施工區域管制交通，引導人車改走附近替代道路。

警方規畫，下午3時起至12月3日封閉九如橋兩端通路，禁止人車通行，再按工程進度封閉九如路與翠華路等工程周邊道路、12月27日至明年3月20日拆除愛河段原陸橋。

市府新工處指出，拆除橋梁總經費1億3767萬，新建橋梁總經費5.82億，改建後的九如橋跨越愛河，長70公尺、寬30公尺，兩端引道依都市計畫銜接平面道路。