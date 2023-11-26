認識屏東醫療量能 醫療博覽會昨登場

屏東地形狹長，人口數79.8萬人，已設23間醫院，即將跨入超高齡社會，「高齡友善照護暨在地特色醫療」博覽會昨登場，67間醫療機構及醫事團體設攤，讓民眾深入認識醫療資源分布狀況及照護量能。縣長周春米表示，恆春旅遊醫院醫療大樓下月底營運，義大醫院預計後年啟用，建構更完善醫療安全。

博覽會指出，屏東南北距離112公里，有9原鄉及1離島，共設23間醫院、33鄉鎮市衛生所及600間診所，其中有6間區域醫院、14間地區醫院、3間精神專科醫院，設有6千多個病床，平均每萬人口醫生為21.1人，每名西醫師平均照護630人，每名護理人員平均照護124人。

周春米表示，屏東榮民總醫院營運滿1年，恆春旅遊醫院醫療大樓重建，預計今年12月底營運，屏東義大醫院預計於2025年6月啟用，另部立屏東醫院及屏東基督教醫院醫療大樓新建築，也都在規畫興建中。

她指出，為反轉屏東醫療，各種提升方案接連上路，包括爭取醫學中心支援計畫，強化恆春半島區域聯防機制，消防局救護車裝設12導程心電圖儀器，提早診斷搶救心肌梗塞患者。屏東目前老年人口占比19.9％，下個月就達20％，邁入超高齡社會，現已整合8大類在宅醫療服務，建置到宅居家整合照護服務平台，由專業醫療人員評估，並轉介居家醫藥或照護服務。