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金門老人慰助金改發酒引反彈 陳福海澄清福利不縮水

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或消費券，引起民眾反彈，縣長陳福海與團隊開會研商「滅火」，強調任內65歲年金「福利不縮水」。圖／縣府提供
金門縣政府提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或消費券，引起民眾反彈，縣長陳福海與團隊開會研商「滅火」，強調任內65歲年金「福利不縮水」。圖／縣府提供

金門縣政府在定期會提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或消費券，引起民眾反彈與議員關切，對此，金門縣長陳福海今天發布新聞稿，向鄉親保證任內65歲年金「福利不縮水」，所有法規修訂與執行，都會經過各局處審慎的商討研議，絕對嚴格把關。

金門縣府要將老人慰助金研擬改發酒一案，經過議長洪允典質詢才曝光，立刻引起坊間熱議，有民眾就質疑，現在時機不好，很多老人家不想跟子女伸手要錢，都是靠這筆錢在過活的，倘若縣府貿然將「現金換酒精」，那老人家要如何維生。

金門縣政府社會處表示，該修正案主要研擬商討納入「發放品項」，也就是除每月現行採發放現金方式，另新增「金門高粱酒」、「地區消費券」或「其他經縣府認定品項」。即使條例通過，相關執行期程與品項，仍需兼顧鄉親福利，並進行評估，絕不會貿然執行。

據了解，陳福海一再強調，政策的變革都需兼顧「財政基石」與「鄉親權益」才能逐步落實推動。倘若條例通過，也會先提出具體的替代品項，並視市場狀況調整，無論改為酒品或其他品項，會確保珍藏或出售都具一定價值的品項，以「福利不縮水」為原則來辦理。

「金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金自治條例」自民國96年制定迄今，發放對象為本縣65歲以上長者，且於民國81年11月6日止滿16歲並曾設籍本縣，設籍累積滿10年者，自民國96年7月份發放以來，截至本月，共核發90億6309萬6000元。老人慰助金於今年一整年，也核發金額約9億元，隨著老年人口的增長，將逐年增加經費4仟5佰萬元，至民國165年為止，粗估發放預算仍需新台幣500億元。

縣府表示，考量長期高額的支出，且縣庫水位不如以往，基於財政紀律的考量，才會研擬各種可行方案，若不改革，以一年現金福利支出20餘億的情況下，金門縣在兩至三年後極可能負債，中央政策也不可能讓縣市政府借現金做為福利發放，基於這些原因，才會超前部署提出修正案，以「福利不縮水」的前提之下研議政策改革。

金門 陳福海 消費券

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