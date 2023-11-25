「白嘉莉的美麗世界」優美展開 集結20多幅畫作照見藝術人生

活躍於藝術界、熱衷公益的白嘉莉受邀於屏菸1936文化基地10號倉庫展出「白嘉莉的美麗世界」畫展，今舉辦創作分享會，縣長周春米、多名在地藝術家到場共襄盛舉，更吸引眾多粉絲前來；周春米表示，白嘉莉在充滿歷史、工業風的屏菸，展出美麗的畫作，可稱「天作之合」，透過作品傳遞美的能量，展期至12月24日，邀請民眾踴躍欣賞。

白嘉莉這次在屏東首度展出的畫作，集結20餘幅各類型作品，包括花卉、風景、魚鳥等題材，展覽期間同時推出「DIY小畫家藝術創作」體驗活動，所得悉數捐給慈善團體，秉著以藝術做公益的理念。白嘉莉說，40年來的藝術創作歷程，每幅畫都是發自她內心的愛，希望以畫會友，帶給大家溫暖與愛的力量。

她嫻熟領域水墨、水彩、油畫、壓克力、絹印版畫、陶瓷彩釉等，除了中國傳統潑墨風格，還喜歡把世界不同文化特色融入自己的創作中，包括西方印象派、威尼斯畫派、印尼蠟染甚至新潮的塗鴨藝術等。

「藝術是不分國界與形式的，展現出的是人文內涵和心靈昇華，社會公益也是不分彼此的，社會是要靠大家一起以愛心來美化的」，白嘉莉說，她多年來對於勞軍與殉職警察家屬，及對監獄服刑人的關懷不遺餘力，近年來也應邀擔任各界的公益親善大使。