快訊

中廣董事長趙少康任副總統候選人違法？NCC這樣說

屏東七旬老婦走入據點參與課程 克服中風搖出新人生

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣竹田鄉頭崙社區的73歲洪素珍阿嬤每周固定到關懷據點練習，克服中風帶來的不便，下周還要去參加「第5屆銀閃閃合奏展演」，成為宣傳據點的最佳女主角。記者張已亷／攝影
屏東縣竹田鄉頭崙社區的73歲洪素珍阿嬤每周固定到關懷據點練習，克服中風帶來的不便，下周還要去參加「第5屆銀閃閃合奏展演」，成為宣傳據點的最佳女主角。記者張已亷／攝影

弘道老人基金會今在縣府大禮堂舉辦「老助盟」聯合成果展，聚集內埔、潮州、竹田等3鄉鎮社區長輩，以廣場舞、打擊樂及戲劇等豐富演出，分享社區服務成果。其中，來自竹田鄉頭崙社區73歲洪素珍阿嬤今也到場演出，她每周固定到關懷據點練習，克服中風帶來的不便，下周還要去參加「第5屆銀閃閃合奏展演」，成為宣傳據點最佳女主角。

基金會指出，竹田鄉頭崙社區於4年前加入弘道竹田老助盟，為鼓勵在地長輩走出家門、多運動，由弘道協助社區導入多樣方案，開設社區劇場、體適能訓練、聽力檢測、互動桌遊等，以多元課程與長輩互動。

社區志工梅珍姐表示，73歲的洪素珍起初因中風導致右側偏癱，對外出活動提不起精神，受到社區志工訪視的鼓勵，漸漸被據點多元的課程內容打動，阿嬤終於跨出家門參與團體，每周上課都準時出席，專注跟上老師的節拍、打擊演奏，原本無力的右手也變得比以前有力氣，還能夠起身慢慢走幾步路。

洪阿嬤參與據點學習近2年，她為了聯合成果展的打擊樂表演，努力克服身體的不便、認真練習，將每個節拍練習到精準，不錯過任何一個節點，這樣的學習精神讓人非常感動。

弘道老人基金會今在屏東縣政府大禮堂舉辦「老助盟」聯合成果展，聚集內埔、潮州、竹田等3鄉鎮的社區長輩，以廣場舞、打擊樂及戲劇等豐富演出，分享社區服務成果。記者張已亷／攝影
弘道老人基金會今在屏東縣政府大禮堂舉辦「老助盟」聯合成果展，聚集內埔、潮州、竹田等3鄉鎮的社區長輩，以廣場舞、打擊樂及戲劇等豐富演出，分享社區服務成果。記者張已亷／攝影

阿嬤 長輩 中風

延伸閱讀

台灣巧克力節屏東萬巒甜蜜登場 最大獎抽沖繩來回機票

屏東23間醫院固守近80萬縣民健康 未來再有新大樓與醫療基地進駐

眷村歷史場域化身舞台「家有囍事」 屏東遺構公園首演

潮州鎮長因案停職 屏東縣府今派參議黃道東代理

相關新聞

2023高雄同志大遊行 近萬人上街頭展現平權

2023高雄同志大遊行今天在農16登場，有來自全國各地近萬民眾前來參加，場面熱鬧非凡，參加活動的民眾都刻意打扮吸引目光，...

上百隻恐龍攻占世運主場館 搞笑奔跑趣味十足

由高雄市運動發展局主辦的「2023高雄富邦馬拉松」，今天上午舉辦首日的休閒組賽程，包括3.5公里休閒組馬拉松以及首次登場...

夸父追日跨夜接力賽金門登場 跑者接力跑遍全島5鄉鎮

台灣首創兩天一夜跨夜接力超級馬拉松賽「CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽」繼2020年後，第三度踏上離島金門，今天15...

浯島文學獎邁入第20屆 楊渡讚賞「金門永遠寫不完」

第20屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，眾多藝文界作家、文友、得獎人一同匯集，共同慶賀這一年一度的文壇大事。 其中，獎金最高...

高雄內門養雞場雞屍一周僅收一次 環境衛生憂慮怎麼解？

高雄市內門區飼養家禽、家畜業者不少，但周圍卻僅有一家位於旗山的廢棄物處理業者，負責處理當地家禽、家畜廢棄物，讓他們的病死...

陸漁民登大坵島抓梅花鹿？縣長允加強海防 海巡打臉「未聽聞」

連江縣北竿鄉大坵島以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，但近期接連發現有梅花鹿的鹿角遭繩索或漁網纏繞。連江縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。