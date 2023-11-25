屏東七旬老婦走入據點參與課程 克服中風搖出新人生

弘道老人基金會今在縣府大禮堂舉辦「老助盟」聯合成果展，聚集內埔、潮州、竹田等3鄉鎮社區長輩，以廣場舞、打擊樂及戲劇等豐富演出，分享社區服務成果。其中，來自竹田鄉頭崙社區73歲洪素珍阿嬤今也到場演出，她每周固定到關懷據點練習，克服中風帶來的不便，下周還要去參加「第5屆銀閃閃合奏展演」，成為宣傳據點最佳女主角。

基金會指出，竹田鄉頭崙社區於4年前加入弘道竹田老助盟，為鼓勵在地長輩走出家門、多運動，由弘道協助社區導入多樣方案，開設社區劇場、體適能訓練、聽力檢測、互動桌遊等，以多元課程與長輩互動。

社區志工梅珍姐表示，73歲的洪素珍起初因中風導致右側偏癱，對外出活動提不起精神，受到社區志工訪視的鼓勵，漸漸被據點多元的課程內容打動，阿嬤終於跨出家門參與團體，每周上課都準時出席，專注跟上老師的節拍、打擊演奏，原本無力的右手也變得比以前有力氣，還能夠起身慢慢走幾步路。

洪阿嬤參與據點學習近2年，她為了聯合成果展的打擊樂表演，努力克服身體的不便、認真練習，將每個節拍練習到精準，不錯過任何一個節點，這樣的學習精神讓人非常感動。