浯島文學獎邁入第20屆 楊渡讚賞「金門永遠寫不完」

第20屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，眾多藝文界作家、文友、得獎人一同匯集，共同慶賀這一年一度的文壇大事。 其中，獎金最高的短篇小說組首獎由李宜紘獲得，獎金有15萬元，散文創作組首獎由陳嘉甄獲得獎金10萬元；徐麗娟則一人獲得2獎項。

金門副縣長李文良、立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長楊上德、金門縣文化局長呂坤和等人都出席這項盛會。

李文良在致詞時表示，文學不僅是地方的風景、時代的印記，同時更展現了對島嶼的關懷、對生命的梳理，也把所有的感受、感動與感傷都呈現在文學裡。浯島文學獎至今已是第20屆，感謝眾多投入藝文創作的文友，也因為文學承先啟後，串接了過去、現在，進而開啟未來，縣府對藝文與文化的重視責無旁貸，縣府會繼續努力建構一個相對好的環境，讓好的文學作品被看見，讓有志投身文壇的人能有機會去創作。

李文良也提到，文學是任何一個時代、任何一個地方與族群不可或缺，同時也是最重要的；透過縣府的投入與資源挹注，冀盼讓金門的藝文能量更豐富、更亮眼，更充滿生命力。

以前也很愛好文學的陳玉珍則說，自己曾經過的是「三更有夢書當枕」日子，後來誤入「歧途（從政）」，走向「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」；陳玉珍也肯定，文學獎做的很好，吸引世界各地的人一起來書寫金門，相信未來也會繼續辦下去，希望大家一起在文學的土壤裡發揚光大。

評審代表楊渡(楊炤濃)認為，台灣有諸多縣市文學獎的在地題材已被過度書寫、重複書寫，但金門除擁有眾多在地優秀作家，每個人都有如一部讀不完的長篇小說，且金門不只充滿國際性，脈絡肌理亦相當分明，「金門是永遠寫不完的！」

此次的短篇小說組首獎由李宜紘獲得獎金15萬元，優等獎有張陸強、嚴翊各得獎金8萬元、佳作獎有徐麗娟、賴俊儒及王席綸各得獎金6萬元。散文創作組首獎由陳嘉甄獲得獎金10萬元，優等獎有徐振輔、蔡欣佑各得獎金5萬元、佳作獎由林秀惠、林郁茗及何國華各得獎金3萬元。新詩組首獎由朱哲賢獲得獎金8萬元、優等獎由徐麗娟、蔡凱文各得獎金4萬元，佳作獎由王宗仁、賴文誠、邱逸華各得獎金2萬元。

其中，陳嘉甄、徐麗娟等人都是浯島文學獎的熟面孔，幾乎年年都來參加，也都有得到不錯的名次。