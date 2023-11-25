高雄內門養雞場雞屍一周僅收一次 環境衛生憂慮怎麼解？

高雄市內門區飼養家禽、家畜業者不少，但周圍卻僅有一家位於旗山的廢棄物處理業者，負責處理當地家禽、家畜廢棄物，讓他們的病死雞、豬無法獲得及時處置，恐有環境衛生以及食安疑慮。高雄市議員林義迪在議會特地提出，農業局表示會透過相關協會協助，但有養雞場業者認為遠水救不了近火。

高雄市議員林義迪日前接到內門養雞場業者抱怨，雞場透過養雞協會每年付1萬多元載運死雞到屏東處理，但平均一周一趟，如遇天熱雞屍在雞場容易發臭長蟲，不僅影響附近住戶生活品質，也影響其他健康雞隻的品質。偏偏在這區域周遭僅有旗山一家家畜、家禽廢棄物的處理業者，平時也以處理豬屍為主，有時收屍時間間隔過長，雞屍發臭長蟲，造成困擾。因此希望有關單位能就近找適當地點，成立專責單位處置。

內門一家擁有超過2萬4000隻雞的肉雞的畜牧業者向本報透露，雖然是養雞協會會員，但因為地處偏遠，協會簽約廠商一周一次的巡迴收屍，遠水救不了近火，所以他們寧願花2倍價錢，請旗山合法的廢棄物處理業者來收雞屍。不知為何，最近旗山業者也開始從一周2次收屍變1次，有時還得特地打電話催促才會來收雞屍，幸好雞場附近沒住家，否則可能會被鄰居檢舉不完。

但也有其他雞場業者替旗山廢棄物處理業者說話，直言內門、杉林家禽、家畜場地處偏遠，規模又不像阿蓮等地集中龐大，沒有一定數量，來一趟成本就高，要求處理業者1、2天就來收一次，實在為難。

農業局長張清榮回覆議員時表示，雞屍目前處理雞屍管道包括民間業者與相關協會兩種，民間做不來，他會交代協會協助處理。對於協會收屍時間間隔過長問題，農業局也坦言無法要求業者天天去巡迴收屍，建議雞農可以設立大型冰箱、冰櫃，將雞屍先行冷凍防腐、防臭，以免造成環境汙染與影響其他健康雞隻。