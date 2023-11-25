高雄燒肉店10年捐百萬 邀偏鄉弱勢童做「壽司聖誕樹」

高雄知名燒肉店「碳佐麻里」長年幫助伊甸基金會籌募偏鄉學童課後照顧及才藝學習的經費，11年來已捐贈120萬，今日舉辦「小小職人心體驗」職涯課程，讓伊甸象圈工程計畫支持的40名課輔班學童挑戰做「花壽司聖誕樹」，也讓孩童認識「外場」、「木炭手」、「吧台」等專業工作內容。

伊甸基金會表示，此次參與課程的學童是來自高雄杉林區齊心兒少協會及前鎮區基督恩典滿滿教會的孩子，孩子們在現場不僅積極參與外場工作，更在帶來原住民特色表演-拍手舞及烏克麗麗。

碳佐麻里高雄區督導吳仲哲表示：碳佐麻里支持伊甸基金會象圈工程計畫，至今已邁入第11年，業者看見偏鄉學童的課輔照顧與營養健康問題，與伊甸攜手送愛進偏鄉，期待透過每個人的力量將愛串聯起來，就可以為偏鄉學童打造一個安穩且快樂的學習舞台。

伊甸基金會南區資源中心主任沈玉萍表示，基金會從2006年起守護弱勢學童學習與成長，透過課後照顧及多元才藝課程，為孩童建立安心學習的環境，並結合社會大眾力量，幫助在成長中遭遇困境的孩子們擁有轉變的力量，感謝碳佐麻里11年來一直陪伴他們守護偏鄉學童的夢想。