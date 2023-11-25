大港盃咖啡國際交流賽高手駕到 今明兩天咖啡喝到飽

「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」暌違3年，今、明兩在高雄舊左營國中公園登場，現場搬來8台世界級咖啡烘焙機，邀80名選手使出渾身解數烘咖啡豆，咖啡香氣四溢，光「聞香」就飽，冠軍可抱走1台咖啡烘焙大賽指定機，價值165萬。

高雄市咖啡茶品推廣協會2014年起開辦兩年一度的「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」，今年邁入第5屆，廣受青睞，每年賽事報名踴躍，今年即吸引海內外逾400人競技，最終抽出80人參賽，宛如咖啡業的「武林大會」。高市觀光局長高閔琳、市議員李雅慧先到會場加油打氣，市長陳其邁周日會前往體驗沖泡咖啡。

今年不只競比烘咖啡豆，更舉辦論壇「說咖啡」，華人圈唯一榮獲WCRC世界烘豆大賽的賴育權領軍10名國際級頂尖達人共聚一堂，與會者包括饕選咖啡公司創辦人暨執行長胡元正、WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策、嘉義縣咖啡產業發展協會榮譽理事長方政倫、WCE世界沖煮大賽台灣選拔賽冠軍廖昱凱、WBC與WBrC世界大賽評審 William Chan、國際咖啡品質鑑定師Reyner Oswald Herbert等。

場外也熱鬧，來自比利時的潮流派畫家以咖啡為元素，現場繪製5米巨幅噴畫，還有50攤咖啡、餐飲市集，多家高雄咖啡館現場沖煮咖啡，免費請大家喝到飽。

台灣有超過3000多家咖啡館，是全球咖啡館密度最高地區，造就許多咖啡職人。