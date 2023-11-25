大港盃咖啡國際交流賽高手駕到 今明兩天咖啡喝到飽
「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」暌違3年，今、明兩在高雄舊左營國中公園登場，現場搬來8台世界級咖啡烘焙機，邀80名選手使出渾身解數烘咖啡豆，咖啡香氣四溢，光「聞香」就飽，冠軍可抱走1台咖啡烘焙大賽指定機，價值165萬。
高雄市咖啡茶品推廣協會2014年起開辦兩年一度的「大港盃咖啡國際交流賽暨嘉年華」，今年邁入第5屆，廣受青睞，每年賽事報名踴躍，今年即吸引海內外逾400人競技，最終抽出80人參賽，宛如咖啡業的「武林大會」。高市觀光局長高閔琳、市議員李雅慧先到會場加油打氣，市長陳其邁周日會前往體驗沖泡咖啡。
今年不只競比烘咖啡豆，更舉辦論壇「說咖啡」，華人圈唯一榮獲WCRC世界烘豆大賽的賴育權領軍10名國際級頂尖達人共聚一堂，與會者包括饕選咖啡公司創辦人暨執行長胡元正、WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策、嘉義縣咖啡產業發展協會榮譽理事長方政倫、WCE世界沖煮大賽台灣選拔賽冠軍廖昱凱、WBC與WBrC世界大賽評審 William Chan、國際咖啡品質鑑定師Reyner Oswald Herbert等。
場外也熱鬧，來自比利時的潮流派畫家以咖啡為元素，現場繪製5米巨幅噴畫，還有50攤咖啡、餐飲市集，多家高雄咖啡館現場沖煮咖啡，免費請大家喝到飽。
台灣有超過3000多家咖啡館，是全球咖啡館密度最高地區，造就許多咖啡職人。
今年賽事獎品總值直逼270萬，冠軍可獲得價值165萬、蕭氏貿易提供的Giesen W6A世界級咖啡烘焙大賽指定機，是破天荒大獎。高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪希望讓高雄擁有享譽世界的咖啡比賽，「這是對高雄與咖啡執著的情懷」。
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