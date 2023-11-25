老人慰助金擬改發酒 金門議長：別貿然實施

金門縣政府在定期會提案擬從明年起，65歲以上的老人慰助金，改發酒或在地消費券，引起金門縣議長洪允典在總質詢時指出，縣府應審慎評估，不宜貿然實施，否則將與長者共同守護「養老給付」制度。社會處長陳世保說，目前條例的整體方向還在修正當中，會以貼合當前經濟狀況來考量。

洪允典表示，慰助金改發酒一案，將使金門連續發放27年的敬老福利金成絕響，勢必影響縣府對65歲以上長者照顧及養老制度建立的初衷，失去每月僅有且穩定生活費來源，縣府急推「慰助金改發燒酒」政策是炒短線，雖暫時解決現金水位下降問題，但長期影響很大。

洪允典提到，金酒公司去年營收115億元，其中三節配酒的銷售額為26億775萬元，地區批售商的銷售額為29億8585萬元，合計占全年營業額48.37%，幾乎是金酒全年營業額的一半；「老人慰助金」也發酒，一年金額將達9億8千萬元，將占金酒公司營收的62.38%，恐讓酒品價格全面崩盤。

洪允典說，縣府把大量酒品往百姓家裡囤，把縣民當作「提款機」，難道縣府對縣庫枯竭已束手無策，竟將省錢的腦筋動到「老人慰助金」，讓「老人幫金酒賣燒酒，金酒躺平領獎金」。

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